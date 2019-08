Sự kiện:

Video Bi Nguyễn tung tuyệt kỹ MMA hạ "knock-out" Trương Đình Hoàng. Nguồn: Saigon Sport Club

Nữ võ sĩ gốc Việt sẽ lần đầu thi đấu tại Việt Nam trong sự kiện của ONE Championship vào ngày 6/9 tới đây

Từng vang danh ở nhiều đấu trường lớn tại Mỹ, Bi Nguyễn tiếp tục gây ấn tượng khi gia nhập ONE Championship – sàn võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á với 2 trận toàn thắng.

Cô được biết đến là võ sĩ sở hữu lối đánh tấn công rực lửa và kỹ năng chiến đấu đa dạng, thuần thục. Không chỉ mạnh ở các môn sở trường như Muay, Kickboxing… người đẹp còn có kỹ năng đấu vật khá điêu luyện. Trong lần đến TP.HCM tham dự sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH lần đầu tiên được tổ chức tại đất nước hình chữ S vào ngày 6/9 tới, Bi Nguyễn sẽ thi đấu theo thể thức Super Series Muay Thai trước nhà vô địch Tán thủ người Ấn Độ Puja “The Cyclone” Tomar.

Trong khi đó, Trương Đình Hoàng là một trong những tay đấm tài năng của boxing Việt Nam và từng vô địch SEA Games 2015. Ngoài ra, võ sĩ người Đắk Lắk còn được biết nhiều đến sau vụ lùm xùm thách đấu bất thành với võ sư người Canada – Pierre Flores.

