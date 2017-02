Thủ thành Minh Nhựt bị cấm thi đấu 24 tháng.

Theo đó, Ban kỷ luật quyết định cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng đối với CLB Long An do có các hành vi: Làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong trận đấu TP Hồ Chí Minh - Long An ngày 19-2-2017.

Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB bóng đá Long An bị phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ông Ngô Quang Sang - HLV trưởng CLB bóng đá Long An bị phạt 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cầu thủ đội trưởng Huỳnh Quang Thanh của CLB bóng đá Long An bị phạt 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; xúi giục các cầu thủ khác có hành vi phi thể thao; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Riêng thủ môn Nguyễn Minh Nhựt của CLB bóng đá Long An bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức trong 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước đó, CLB Long An đã cách chức HLV trưởng với ông Ngô Quang Sang và chức đội trưởng với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh. Trong khi đó, ông Võ Thành Nhiệm đã từ chức Chủ tịch CLB.

Sân Lạch Tray không có khán giả ở vòng 8 Riêng với các hành vi vi phạm của CLB bóng đá Hải Phòng xảy ra trong trận đấu giữa hai Hải Phòng và Hà Nội ngày 16-2-2017 trên sân Lạch Tray, Ban kỷ luật quyết định phạt CLB bóng đá Hải Phòng 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 8 của V.League 2017, do Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng đã có các hành vi: Để khán giả có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trọng tài và CLB bóng đá Hà Nội; ném nhiều chai, lon, bịch nước xuống sân thi đấu; để nhiều khán giả tập trung bên ngoài phòng họp báo và phòng trọng tài để phản ứng, đập phá, bao vây không cho trọng tài và CLB bóng đá Hà Nội ra về trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hải Phòng và Hà Nội tại lượt trận thứ 6, ngày 16-2-2017 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.

VietBao.vn