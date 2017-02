Với chiến thắng gây sốc 1-0 trên sân của Burnley, thầy trò HLV Danny Cowley trở thành đội bóng đầu tiên của hạng bán chuyên (hạng 5 Anh) đi tới tứ kết FA Cup trong 103 năm lịch sử.

Cho đến lúc tạo ra cơn địa chấn ở Turf Moor, Lincoln gần như không được giới hâm mộ biết đến. Đó là điều dễ hiểu bởi The Imps quá nhỏ bé so với những “người khổng lồ” của bóng đá Anh, hay ít nhất là các CLB chơi tại Premier League hoặc Championships. Dù dẫn đầu ở giải đấu của mình, Lincoln cũng chỉ là đội bóng của National League, thuộc hạng 5 trong hệ thống của bóng đá đảo quốc sương mù.

Lincoln hiện chơi trên sân nhà với sức chứa vỏn vẹn 10.312 người, nghĩa là chỉ nhỏ bằng một nửa so với sân Hàng Đẫy của Việt Nam. Cỗ máy của họ vận hành nhờ 1/4 số lượng cầu thủ đi mượn và không ai trong số đó trị giá 1 triệu USD chứ chưa nói là 1 triệu bảng. Bản hợp đồng kỷ lục mà The Imps thực hiện cũng chỉ có giá 750.000 bảng và cầu thủ đắt giá nhất của họ trên thị trường chuyển nhượng là 75.000 bảng.

Tuy nhiên, tất cả những thứ như thế không ngăn cản đại diện của National League gây sốc cho đội bóng của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù. Họ chơi sòng phẳng với đối phương trước lúc Sean Raggett đánh đầu ghi bàn thắng giúp The Imps đi vào lịch sử ở phút 89 để khép lại trận đấu với kết quả 1-0. Điều đáng nói, đây mới chỉ là thất bại thứ ba trong 29 trận của Burnley ở các giải đấu.

“Đó là một phép màu trong bóng đá khi một đội bóng National League giành quyền vào tứ kết FA Cup”, HLV trẻ Cowley bộc bạch sau trận đấu. “Chúng tôi là những người thực tế. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu các học trò làm điều gì đó mà không có khả năng. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nếu áp dụng đấu pháp đúng cùng tinh thần thi đấu quả cảm, chúng tôi có thể cạnh tranh”, Cowley nói thêm.

Nếu đưa ra sự so sánh, thành tích của Lincoln không thua kém so với câu chuyện cổ tích mà Leicester thiết lập hồi mùa hè năm ngoái bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thậm chí, một chiến thắng như The Imps có quãng thời gian chờ đợi lâu hơn thế.

Trước lúc làm Turf Moor chấn động, Lincoln đều vượt qua các đối thủ được đánh giá cao hơn như Ipswich Town hay Brighton trên hành trình đi tới vòng 5. Những kết quả trên thắp lên tia hy vọng The Imps có thể tiến xa tại FA Cup mùa giải năm nay. Đối thủ sắp tới của họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, tiềm năng có thể là Chelsea, Man City, M.U, Arsenal hay Tottenham, nhưng điều đó không khiến thầy trò Cowley thôi mơ mộng.

