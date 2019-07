Sự kiện:

2018/2019 là một mùa giải thất bại với câu lạc bộ bóng đá của nước Anh - Manchester United (MU), đội bóng này ngoài việc trắng tay (không giành danh hiệu nào), họ còn không giành nổi vé tham dự Champions League. Chính vì điều nói trên, giá trị của "Quỷ đỏ" Anh đã tụt giảm rất mạnh. Theo Forbes, giá trị của MU giờ là 3,81 tỷ bảng. Họ đã tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 6 trong bảng xếp hạng những đội thể thao đắt giá nhất thế giới.

CLB MU của Pogba (phải) bị đội bóng chày Mỹ - New York Yankees vượt qua

Còn nhớ năm ngoái MU có giá trị ước tính lên tới 4,12 tỷ USD và đứng cao chót vót ở vị trí thứ 2, song với sự tụt giảm vừa qua CLB này đã bị hai "ông lớn" Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona vượt qua. Thực tế, giá trị của Real (4,24 tỷ USD) và Barcelona (4,02 tỷ USD) không lớn hơn so với mùa trước là bao, tuy nhiên họ đã vượt qua khi MU tự thua.

Thực tế, 2 CLB bóng đá lớn nhất của Tây Ban Nha cũng không cải thiện thứ hạng so với năm ngoái do sự thăng tiến mạnh của đội bóng chày Mỹ - New York Yankees. Dù chỉ giành ngôi á quân giải bóng chày miền Đông nước Mỹ, tuy nhiên New York Yankees CLB từng 18 lần vô địch giải đấu này vẫn "ăn nên làm ra".

New York Yankees thăng tiến mạnh

Theo thống kê giá trị đội bóng của gia đình nhà Steinbrenner đã được cộng thêm 600 triệu USD, tăng 15% so với mùa giải năm ngoái. Đội bóng tới từ miền Đông nước Mỹ thành công nhờ các hoạt động từ bản quyền truyền hình, quảng cáo, áo đấu...vì họ có sức hút lớn khi sở hữu trong đội hình các cầu thủ trăm triệu USD.

Được biết CLB này đang sở hữu 6 cầu thủ nằm trong top 50 những VĐV có hợp đồng giá trị nhất thế giới. Những con số lên tới trên 150 triệu USD trở lên thực sự là một niềm khát khao với phần đông các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tổng bản hợp đồng của 6 cầu thủ kể trên có giá trị lên tới 1,1 tỷ USD tức là gần bằng 1/4 giá trị CLB.

TT Cầu thủ Đội bóng Hợp đồng (USD) 06 Alex Rodriguez New York Yankees 275,000,000 21 Derek Jeter New York Yankees 189,000,000 24 Mark Teixeira New York Yankees 180,000,000 30 CC Sabathia New York Yankees 161,000,000 35 Masahiro Tanaka New York Yankees 155,000,000 38 Jacoby Ellsbury New York Yankees 153,000,000

VietBao.vn