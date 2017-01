- Giải golf thiện nguyện Swing for the children’s Tet 2017 do Công ty cổ phần dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ - CENGOLF phối hợp với “Quỹ hành động vì Nhân Ái” tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 13/1 vừa qua.

Lễ khai mạc giải golf Swing for the children’s Tet 2017

Các golfer bước vào thi đấu chính thức sau phần khai mạc

Đây là lần đầu tiên Công ty cổ phần dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ - CENGOLF phối hợp với “Quỹ hành động vì Nhân Ái” tổ chức giải golf với quy mô lớn và được đánh giá là giải đấu chất lượng với 144 golfer tham dự là các tay golf có tiếng trong làng golf Việt Nam.

Danh thủ Hồng Sơn – golfer tham dự giải chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu

Tính đến thời điểm hiện tại giải đã quyên góp được khoảng 700 triệu đồng (bao gồm cả tiền mặt và hiện vật cùng sự quyên góp trực tiếp từ các golfer trong đêm Gala dinner). Tất cả số tiền này sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các cựu động viện thể thao, những người đã từng hết mình cống hiến cho làng thể thao Việt Nam nhưng hiện đang gặp khó khăn vì bạo bệnh.

BTC trao hoa và kỷ niệm chương cảm ơn cho các nhà tài trợ

Tại đêm Gala Dinner, Ban tổ chức đã trao hoa và kỉ niệm chương cảm ơn tới các nhà tài trợ: Chủ đầu tư Geleximco, Gamuda Land Việt Nam, TSG, Hi Brand, FLC, CENINVEST, Long Biên golf course, Kamala clinic & spa, An Bình Bank, GTC, Tập đoàn Hà Đô, Khang Điền, FLC Golflink, CENLAND, nghemoigioi.vn, Triso Group, TrueSkin Spa, Flamingo Đại Lải, Casper, Du lịch Thăng Long, Nhà hàng Nam Chen, công ty may Phú Thành...

Kết thúc giải đấu, BTC đã tìm ra 6 golfer xuất sắc nhất ở các giải kĩ thuật: Longest drive, nearest to the line và nearest to the pin

Với các giải thưởng chính tại các bảng A, B, C – System 36 các golfer cũng ghi điểm ấn tượng và dành được nhiều phần quà giá trị từ BTC

Với Gross 77, golfer Lê Hùng Nam đã trở thành quán quân giải Best Gross với rất nhiều phần thưởng từ BTC: gồm CUP, 1 điều hòa Casper, 01 voucher nghỉ dưỡng tại Flamingo Đại Lải Resort siêu sang

VietBao.vn