Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 là ký ức khó quên với ĐT Việt Nam cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đó là trận đấu mà ĐT Việt Nam đã ngược dòng đánh bại ĐT Malaysia với tỷ số 2 – 1 tại Shah Alam, tuy nhiên, các CĐV quá khích nước chủ nhà đã tấn công người hâm mộ Việt Nam trên các khán đài.

Việc người hâm mộ bóng đá Việt Nam bị tấn công trên khán đài sân Shah Alam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam là "vết nhơ" khó quên với công tác an ninh và tổ chức trận đấu của người Mã. (Ảnh: Quang Trung).

Đó là “vết nhơ” khó phai với người Mã về công tác tổ chức, bởi đây chỉ là một bộ phận nhỏ những CĐV quá khích và tất cả đều đã bị pháp luật nước này trừng trị thích đáng ngay sau đó. Mặc dù vậy, ấn tượng không mấy tốt đẹp về sự fair-play và lòng mến khách mà Hội CĐV Malaysia (Ultras) dày công xây dựng tan biến sau sự cố Shah Alam hôm đó.

Chia sẻ với PV VOV.VN khi xếp hàng mua vé vào Bukit Jalil để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại về bộ phận CĐV quá khích này của nước chủ nhà Malaysia.

Chị Lưu Thị Huế bày tỏ sự quan ngại về công tác đảm bảo an ninh ở sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. (Ảnh: Ngọc Duy).

“Tôi rất lo lắng về công tác an ninh ở trận đấu tới. Tôi và biết bao người hâm mộ bóng đá Việt khác muốn đến sân cổ vũ trực tiếp cho ĐT Việt Nam nhưng chưa biết chúng tôi sẽ được bảo vệ như thế nào trên khán đài sân Bukit Jalil. Chúng tôi bị sự cố ở Shah Alam cách đây 4 năm ám ảnh”, chị Lưu Thị Huế (sinh năm 1976) – một người Việt Nam đã sinh sống và làm việc ở Malaysia trong 8 năm qua, lo lắng tâm sự.

Chị Huế kể, ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa ĐT Malaysia – ĐT Việt Nam, chị cũng có mặt trên khán đài Shah Alam và may mắn không bị thương nhưng đã vô cùng hoảng loạn. “Đó thật sự là nỗi ám ảnh mà vĩnh viễn chúng tôi không thể nào quên. Họ đã vô cớ tấn công chúng tôi. Không thể chấp nhận những hành động côn đồ như vậy”, chị Lưu Thị Huế lặp đi lặp lại.

Hành động quá khích của một bộ phận nhỏ CĐV người Malaysia trên khán đài Shah Alam cách đây 4 năm đã làm xấu đi hình ảnh của Hội Ultras nước này. (Ảnh: Quang Trung).

Trong khi đó, anh Nguyễn Thế Anh, người đã sang Malaysia sinh sống và làm việc từ năm 2002, cho biết, vụ hành hung CĐV Việt Nam trên khán đài Shah Alam cách đây 4 năm chỉ là do một nhóm thiểu số những kẻ quá khích gây nên, nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh Hội Ultras - đây là điều mà người Mã đang rất muốn thay đổi.

Anh Thế Anh nói: “Ai cũng hiểu rằng đó chỉ là sự bộc phát của một nhóm nhỏ quá khích trên sân, nhưng chúng tôi cần được bảo vệ kỹ lưỡng trên các khán đài. Đây là sân bóng và ai cũng muốn tới theo dõi trận đấu, cổ vũ cho đội nhà và an toàn ra về. Sau sự cố cách đây 4 năm, công tác an ninh ở các trận đấu luôn được người Malaysia đề cao và bảo đảm, nhưng chúng tôi cần biện pháp cụ thể hơn nữa để an tâm tới Bukit Jalil vào ngày 11/12 tới”.

Anh Thế Anh yêu cầu biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở sân Bukit Jalil từ BTC. (Ảnh: Ngọc Duy).

Cũng chia sẻ với VOV.VN khi xếp hàng mua vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ở sân Bukit Jalil, nhiều CĐV Việt Nam cũng bày tỏ sự lo lắng về công tác an ninh của BTC. Mọi người cho biết, ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng tại AFF Cup năm nay, các CĐV Myanmar cũng bị một bộ phận quá khích của nước chủ nhà Malaysia tấn công trên các khán đài.

BTC trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 cũng quy định bán vé trực tiếp ở cửa E sân Bukit Jalil cho các CĐV Việt Nam, và số lượng vé vào khoảng 2.000 vé. Tuy nhiên, do lượng “cầu” quá lớn, toàn bộ số vé trận chung kết được bán hết ngay chỉ sau 20 phút mở bán sáng nay (9/12), nên không ít người hâm mộ nước chủ nhà Malaysia cũng “tranh thủ” sang xếp hàng mua vé ở khu vực bán vé cho CĐV đội khách.

Việc CĐV chủ nhà ngồi trà trộn cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên khán đài cũng là bài toán cho lực lượng an ninh sân Bukit Jalil trong trận đấu tới. Đây cũng là khuyến cáo với tất cả người hâm mộ nước nhà cân nhắc kỹ lưỡng để tự bảo vệ bản thân khi tới Bukit Jalil “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 11/12 tới./.

