U21 Việt Nam đi tiếp dù thua trận

Dù để thua U21 Yokohama ở trận đấu cuối cùng bảng A giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2016 – U21 Quốc tế 2016, thày trò HLV Phạm Minh Đức vẫn ghi tên vào bán kết với ngôi nhì bảng. Takehiro Hattori là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở bán kết, U21 Việt Nam sẽ chạm trán với U21 Thái Lan, đội nhất bảng B.

U21 đi tiếp dù thua trận. Ảnh: Phạm Huy

PSG sở hữu mục tiêu của Arsenal

Theo Goal chia sẻ, tiền vệ Julian Draxler của Wolfsburg đã chính thức gia nhập Paris Saint – Germain với mức chuyển nhượng 45 triệu euro. Trong đó, đội bóng nước Đức sẽ nhận ngay 35 triệu euro và 10 triệu euro còn lại sẽ tùy vào thành tích thi đấu của Draxler. Tiền vệ người Đức sẽ thi đấu cho gã nhà giàu nước Pháp với bản hợp đồng 5 năm.

Draxler chuyển tới Wolfsburg từ Schalke mùa Hè năm 2015. Từ khi khoác áo Schalke, Draxler đã là mục tiêu của Arsenal. Trong những vòng đấu gần đây, khi có thông tin tiền vệ 23 tuổi “nổi loạn” và đòi ra đi, nhiều người tin rằng bến đỗ mới của anh sẽ là sân Emirates. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn của PSG đã khiến Arsenal bị nẫng tay trên một cách bất ngờ.

Draxler gần như chắc chắn sẽ tới Pháp thi đấu

Bên cạnh đó, PSG cũng đang đàm phán với Wolfsburg về Ricardo Rodriguez. Tại Bundesliga mùa này, hậu vệ trái 24 tuổi người Thụy Sĩ đã ghi được 2 bàn thắng trong 15 trận. Theo dự kiến, Rodriguez sẽ tới Paris vào tháng 6 với mức giá 20 triệu euro, đó cũng thời điểm hậu vệ người Brazil Maxwell hết hợp đồng với PSG.

Man United “thưởng” cho Valencia

Man United tính tới thời điểm này của mùa giải thi đấu chưa thực sự ổn định. Tuy vậy, vẫn có những cầu thủ thi đấu xuất sắc. Trong đó phải kể đến Antonio Valencia. Không ít lần cầu thủ người Ecuador nhận được lời khen từ ông thầy nổi tiếng khó tính. Anh đang trở thành một trong những cánh tay đắt lực của ông tại Old Trafford. Theo The Sun chia sẻ, “Quỷ đỏ” đã “thưởng” cho Valencia thêm một năm so với bản hợp đồng hiện tại. Theo đó, Valencia sẽ gắn bó với đội bóng tới tháng 6/2018.

Valencia là cầu thủ không thể thiếu của Mourinho

Cầu thủ 31 tuổi này gia nhập Man United từ năm 2009. Với hơn 200 ra sân cho Man United, Valencia đã 2 lần lên ngôi vô địch Premier League trong 7 năm gắn bó.

Chelsea cân nhắc vụ James Rodriguez

Kể từ đầu mùa, James Rodriguez ra sân tổng cộng 16 trận cho Real nhưng chủ yếu từ băng ghế dự bị. Tiền vệ 25 tuổi cũng chỉ mới đóng góp 2 bàn thắng. Sau trận chung kết Club World Cup 2016, James đã tỏ ra không hài lòng vì phải ngồi dự bị và đánh tiếng muốn ra đi. Vài ngày gần đây, xuất hiện không ít thông tin cho rằng James đang đàm phán gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, theo The Sun, đội chủ sân Stamford Bridge đang cân nhắc việc chiêu mộ James Rodriguez.

Sự chần chừ của Chelsea một phần đến từ việc họ không chắc chắn liệu James có hòa nhập tốt với sơ đồ đội bóng này đang sử dụng hay không. Ngoài ra, mức giá khá cao (khoảng 75 triệu bảng) khiến đội bóng London cảm thấy chùn chân.

Chelsea không vội vàng trong thương vụ Jams Rodriguez

Napoli chia điểm, Roma ngược dòng ngoạn mục

Vòng 18 Serie A, Napoli may mắn chia điểm trên sân của Fiorentina trong trận đấu có tới 6 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Lorenzo Insigne đưa Napoli vượt lên dẫn trước ở phút 24, trước khi Bernardeschi quân bình thế trận cho đội chủ nhà ở đầu hiệp 2. Đến phút 68, Dries Mertens là cái tên xuất hiện trên bảng tỉ số của Napoli, nhưng chỉ 1 phút sau, Bernardeschi đưa trận đấu về vạch xuất phát và hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Chưa dừng lại, chân sút 22 tuổi này tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền cho Mauro Zarate ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Fio. Phút bù giờ cuối cùng, những cố gắng tấn công của Napoli đã được đền đáp với bàn ấn định trận hòa 3-3 trên chấm 11m của Gabbiadini. Với kết quả này, Napoli vẫn đứng thứ 3 trên BXH với 35 điểm, nhưng để cho đội đầu bảng Juventus gia tăng cách biệt lên thành 7 điểm.

Fiorentina 3-3 Napoli

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Roma tận dụng tốt lợi thế sân nhà để vượt qua ChievoVerona. Dù để thủng lưới trước sau pha dứt điểm của De Guzman, nhưng thời gian còn lại, màn tỏa sáng của El Shaarawy, Edin Dzeko và Diego Perotti đã giúp đội chủ sân Olimpico ngược dòng thắng lại 3-1. Qua đó, Roma gia cố ngôi nhì bảng với 38 điểm.

Roma 3-1 Chievo Nhật dự tính chi 2 nghìn tỷ yên cho Olympic 2020

Khoảng 2 nghìn tỉ yên, tương đương với 20 nghìn tỉ USD, đó là chi phí dự kiến mà Nhật Bản sẽ phải đầu tư khi đăng cai Olympic 2020. Con số này vẫn khá cao so với yêu cầu của Ủy ban Olympic quốc tế IOC. Tuy nhiên, đó chỉ là dự kiến, thực tế khi các kế hoạch triển khai thì chi phí có thể sẽ được cắt giảm nhiều. Ngoài ra, các quan chức của thành phố Tokyo cũng đang cân nhắc đến việc hợp tác với nhiều địa phương khác để giảm bớt chi phí.

Nhật dự tính chi 2000 tỷ yên cho Olympic 2020

Trước đó, thủ đô của Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh địa điểm đăng cai Olympic 2020, với một chiến lược rất rõ ràng và chi phí chỉ ước tính vào khoảng 734 tỉ yên. Nhưng con số này đã bị đội lên rất nhiều vì công cuộc tái thiết nhiều công trình sau những thảm họa động đất và sóng thần. IOC vẫn muốn chi phí đăng cai của Nhật Bản sẽ giảm hơn nữa, nếu không sẽ khiến nhiều quốc gia chùn bước, như việc Rome và Boston đều đã từ bỏ cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024.

