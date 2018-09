Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ về trận thua trước đội tuyển Hàn Quốc: “Bàn thua sớm do hàng công đội Hàn Quốc rất mạnh, họ đã ghi nhiều bàn thắng ở các trận trước đó. Dũng nghĩ thời gian đầu là khoảng thời gian khó khăn, do chiến thuật Hàn Quốc đã khai thác được bên mình. Một phần do đội bạn may mắn”.