Ronaldo ghi bàn giúp Juventus đoạt siêu cúp Italia

Bức ảnh "trị giá" gần 400 triệu đô la lập tức "gây sốt" trên trang Twitter của Juventus

Sau trận, Juventus và Ronaldo nhận được vô số lời chúc tụng từ NHM lẫn các nhân vật nổi tiếng, tiêu biểu như Floyd Mayweather. Không chỉ có mặt ở SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia) cổ vũ, "độc cô cầu bại" làng boxing còn vào tận phòng thay đồ chia vui cùng CLB, đồng thời nhân cơ hội chụp ảnh với chiếc cúp và... Ronaldo.

Trong làng thể thao, Ronaldo và Mayweather là những VĐV kiếm tiền giỏi nhất nhờ tài năng, giá trị thương hiệu khổng lồ. Theo thống kê từ Forbes, Mayweather dẫn đầu danh sách 10 nhân vật thể thao có thu nhập cao nhất năm 2018 với 285 triệu đô la, còn Ronaldo xếp thứ 3 với 108 triệu đô la.

Ngay khi được Juventus đăng lên trang Twitter chính thức, bức ảnh giữa hai siêu sao có tổng thu nhập lên tới 393 triệu đô la nhanh chóng "gây bão", nhận hơn 2 nghìn lượt "yêu thích", gần 600 lượt "retweet" (trả lời).

Vào ngày 31/12, Mayweather vừa có mặt ở Nhật Bản để tham dự trận đấu với nhà vô địch kickboxing nước chủ nhà Tenshin Nasukawa. Kết quả, trận đấu kết thúc chỉ sau 139 giây với phần thắng thuộc về "độc cô cầu bại"., anh cũng đút túi 9 triệu đô la cho lần thượng đài này. Dù vậy thay vì những trận đấu mang đậm chất "diễn", NHM vẫn chờ đợi ngày siêu võ sĩ 41 tuổi xuất hiện ở sàn UFC chạm trán với những đối thủ ngang tài ngang sức hơn như Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov.

Về phía Ronaldo , siêu sao 33 tuổi cũng dành những lời tri ân cho Juventus sau trận tranh siêu cúp Italia: "Đây là trận đấu vô cùng khó khăn bởi chúng tôi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nóng bức, dù vậy Juventus vẫn thể hiện phong độ tốt, tạo ra nhiều cơ hội.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi ghi bàn thắng quyết định và cùng CLB giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2019. tất nhiên đó mới là khởi đầu. Đội bóng vẫn sẽ làm việc chăm chỉ để hướng tới những vinh quang khác".

VietBao.vn