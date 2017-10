Rúng động: Nhà vô địch tennis nối gót Sharapova, mất nghiệp vì doping

Tối ngày 3/10, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Quận 3, TP HCM) đã diễn ra trận đấu giữa Ho Chi Minh City Wings (HCMC Wings) và Hanoi Buffaloes ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA 2017 ).

Đội bóng của bầu Tú được đông đảo khán giả nhà đặt kỳ vọng cao sau chiến thắng thuyết phục trước Saigon Heat ở trận derby bóng rổ Sài Gòn thuộc vòng đấu trước, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Ricky Magallanes lại gây thất vọng khi để thua chung cuộc đối thủ từ Thủ đô với tỉ số 71-84.

Ngô Tuấn Trung của HCMC Wings vô cùng tức giận với tổ trọng tài

Đáng chú ý, những phút cuối trận đấu kể trên "nóng" hơn bao giờ hết vì các quyết định của tổ trọng tài. Khi thời gian thi đấu còn chưa hơn 2 phút, HCMC Wings đang có lợi thế dẫn điểm 68-65, trong một pha tranh chấp tay đôi, Ngô Tuấn Trung của chủ nhà có hành động đẩy người khá lộ liễu với Nguyễn Tiến Dương của Hanoi Buffaloes để trả đũa tình huống va chạm trước đó giữa hai cầu thủ kể trên.

Trọng tài chính Tan Chin Siong người Malaysia đã quyết định phạt Ngô Tuấn Trung lỗi phản tinh thần thể thao. Trong khi hậu vệ của HCMC Wings trình bày rằng anh đã bị Tiến Dương đánh chỏ vào đầu, anh đã bị phạt thêm 1 lỗi kỹ thuật vì lỗi phản ứng. Tuấn Trung cùng các cầu thủ HCMC Wings cho rằng đây là tình huống bản lề dẫn đến trận thua ngược của đại diện bóng rổ TP HCM trước Hanoi Buffaloes.

Một tình huống khác trong trận đấu khiến ban huấn luyện HCMC Wings không thể hiểu nổi đó là khi trọng tài phạt liên tiếp Bilal Richardson hai lỗi kỹ thuật và truất quyền thi đấu của ngoại binh đội bóng của bầu Tú. Sau đó, Hanoi Buffaloes được hưởng 3 quả phạt do hai người bị phạm lỗi thực hiện.

Lực lượng an ninh can thiệp khi HLV Ricky Magallanes của HCMC Wings cầm ghế đến "nói chuyện" với trọng tài

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trở nên vô cùng hỗn loạn. Theo đó, Tuấn Trung - cầu thủ được cho là có tính khí nóng nảy bậc nhất VBA 2017 nhảy bổ đến khu vực bàn giám sát trận đấu và khu vực các trọng tài để đòi ăn thua đủ. Cầu thủ của HCMC Wings to tiếng và có những lời lẽ khó nghe hướng về phía các trọng tài điều khiển trận đấu.

Cùng thời điểm đó, cả nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ngỡ ngàng khi một HLV được cho là khá lành tính như ông Ricky Magallanes của HCMC Wings đã cầm trên tay chiếc ghế từ khu vực kỹ thuật chạy thẳng đến phía trọng tài Tan Chin Siong người Malaysia để đòi "nói chuyện phải quấy". Rất may sau đó, lực lượng an ninh cùng Ban tổ chức VBA 2017 đã có những hành động can thiệp kịp thời trước khi tình hình trở nên xấu hơn.

Đặc biệt, trọng tài Tan Chin Siong sau đó được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ngay lập tức. Sau trận đấu, một bộ phận khán giả của VBA "lên án" hành động không đẹp của thầy trò HLV Ricky Magallanes trên các diễn đàn bóng rổ Việt Nam.

Tuy nhiên, đông đảo CĐV của HCMC Wings lại cho rằng tổ trọng tài cố tình xử ép HCMC Wings để "đền bù" cho Hanoi Buffaloes. Bởi trước đó, VBA 2017 cũng dậy sóng vì sự cố trọng tài quên dừng đồng hồ khiến trận đấu giữa Hanoi Buffaloes và Saigon Heat mất gần 4 phút khiến chủ nhà thua đau.

Hai ngoại binh không giữ được cái đầu lạnh và thản nhiên "chơi boxing" ở VBA 2017.

VietBao.vn