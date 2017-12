Những khoảnh khắc của bóng đá thế giới 2017:

222 triệu euro có thể mua được ba chiếc máy bay Boeing dân dụng hoặc sắm 10 chiến đấu cơ hiện đại, đặt được lượng mì spaghetti đủ để phủ kín diện tích 101 km2 của thành phố Barcelona, bằng tổng ngân sách GDP của 6 nước hoặc trả được nợ công của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy mà số tiền khổng lồ này dễ dàng được các ông chủ Ả Rập của PSG bỏ ra để đổi lấy chữ ký của ngôi sao bóng đá Neymar, bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử.

Neymar và hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ký với PSG

Neymar khẳng định được hiệu quả trong màu áo đội bóng thủ đô Paris và PSG hẳn chẳng ngại ngần gì không vung tiền "mua đứt" Kylian Mbappe, chân sút tuổi đôi mươi đang thi đấu thăng hoa cho chính đội bóng này dù cái giá phải trả cho tài năng trẻ của Monaco không hề rẻ, ước lên đến 180 triệu euro. Bộ ba Neymar – Mbappe – Cavani đang là hàng công đáng sợ nhất châu Âu mùa này, giúp PSG có được số bàn thắng kỷ lục (25 bàn) chỉ sau giai đoạn vòng bảng Champions League và 58 bàn tại Ligue I trước kỳ nghỉ Đông.

Neymar- Cavani - Mbappe là hàng công nguy hiểm nhất hiện nay

Rút kinh nghiệm từ việc để mất Neymar, Barcelona gia hạn hợp đồng với Lionel Messi đến năm 2021, trao cho ngôi sao số 1 của đội bóng mức lương tuần 557.000 euro, nhận ngay mức lót tay gần 80 triệu euro kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 700 triệu euro! Rõ ràng, tiền đang là yếu tố quan trọng bậc nhất của bóng đá hiện đại, không ai có thể biết điểm dừng của những đồng euro, USD từng ngày nhảy múa trên khắp các sân cỏ thế giới.

Messi ký gia hạn hợp đồng 4 năm với Barcelona

Không bạo chi như thường thấy ở mỗi mùa giải, Real Madrid năm nay vẫn đạt được những cột mốc thành tích lịch sử vô tiền khoáng hậu… "Kền kền trắng" trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Champions League hai mùa liên tiếp, nối dài kỷ lục đăng quang lên con số 12 ở đấu trường hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Real Madrid giành "cú ăn 5" lịch sử

Đoàn quân của HLV Zinedine Zidane trở lại vị trí số 1 La Liga sau 5 năm chờ đợi, bảo vệ được ba ngôi vô địch (Champions League, Siêu cúp châu Âu, World Cup các CLB) và lần đầu tiên trong lịch sử giành được "cú ăn 5" trong năm dương lịch. Thành tích chói sáng của Real Madrid giúp HLV Zinedine Zidane liên tiếp được vinh danh với tư cách nhà cầm quân hay nhất thế giới trong năm ở giải thưởng "The Best" của FIFA và Global Soccer Award.

HLV Zidane và Ronaldo nhận các giải thưởng cao quý trong năm

Chỉ có điều, tất cả thành công vẻ vang ấy không đủ để lấn át nỗi lo Real Madrid đang thực sự thi đấu rất tệ ở mùa giải mới. Đội bóng Hoàng gia thành Madrid hiện kém kình địch Barcelona đến 14 điểm sau lượt đi, gần như hết hy vọng trong việc bảo vệ ngôi vô địch La Liga. Còn tại Champions League, việc phải đối đầu với PSG ngay từ vòng knock-out khiến Real Madrid có nguy cơ bị loại sớm dù họ đang là đương kim vô địch. Khả năng Zidane bị sa thải là rất cao nếu không thể giúp đội bóng vượt qua vô vàn thách thức.

Man City vô đối ở sân cỏ nước Anh

Real Madrid thua sút Barcelona trong khi hai ông thầy cũ của họ, Mourinho và Pep Guardiola cũng đang tạo được sự đua tranh tương tự tại giải Ngoại hạng Anh. Man City hiện đã hơn đến 15 điểm so với láng giềng Man United và với việc bị văng khỏi hai hạng đầu, phong độ sa sút khủng khiếp của "Quỷ đỏ", Mourinho cũng có nguy cơ bị mất chức sớm.

Tương lai Mourinho bất định ở Man United

Từng thay nhau thống trị mọi giải thưởng thường niên, liên tiếp công phá mọi kỷ lục ghi bàn ở La Liga và Champions League, bộ đôi Ronaldo – Messi hẳn sẽ phải lo lắng trước sự trưởng thành của Harry Kane, chân sút Tottenham đã ghi 56 bàn thắng trong năm dương lịch, xô đổ kỷ lục ghi 36 bàn do Alan Shearer thiết lập tại giải Ngoại hạng Anh từ 22 năm trước. Trong năm, Ronaldo nhận danh hiệu "Quả bóng vàng" thứ 5, ngang bằng với thành tích của Messi và liên tiếp được vinh danh với các giải thưởng The Best, Global Soccer Award…

Ronaldo là "ông vua của sân cỏ" 2017

Một trong những sự kiện được chú ý trong năm chính là cuộc đua đến hồi gay cấn nhất ở vòng loại World Cup 2018. Cúp Thế giới không thể thiếu vắng Argentina và ngôi sao hay nhất thế giới hiện nay Lionel Messi nhưng suýt chút nữa, nỗi lo này trở thành hiện thực. Ở lượt đấu cuối cùng khu vực Nam Mỹ, Ecuador đã có bàn dẫn trước nhưng hat-trick của Messi đã đưa đội tuyển xứ sở vũ điệu Tango lách qua khe cửa hẹp để giành vé chính thức đến vòng chung kết.

Messi lập đại công, đưa Argentina đến World Cup 2018

Tuyển Argentina không chỉ phụ thuộc vào Messi mà còn cần đến những tác động mạnh mẽ khác cho chiến dịch vòng loại lần này. "Albiceleste" thay đến 3 HLV (Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli), sử dụng tổng cộng 42 cầu thủ và… 18 đội hình xuất phát khác nhau ở 18 trận đấu.

Buffon chia tay đội tuyển Ý sau thất bại vòng loại World Cup

Dẫu sao, "Albiceleste" cũng còn hạnh phúc hơn nhiều so với tuyển Ý, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới nhưng lần đầu tiên sau 60 năm phải dừng chân ngay từ vòng loại. Thất bại của Squadra Azzurri càng khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối khi chứng kiến những giọt nước mắt của Gianluigi Buffon, một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá đương đại. Tháng 5, Juventus lỡ cơ hội lên ngôi vô địch Champions League khi thất bại 1-4 trước Real Madrid ở trận chung kết. Tháng 11, Buffon gần như chết lặng với kết quả 0-0 trận play-off lượt về với Thụy Điển. Ở tuổi 39, cơ hội hầu như không còn để Buffon chạm tay đến đỉnh vinh quang lần nữa.

Brazil giành vé đầu tiên dự VCK World Cup 2018

Người Ý cần phải làm lại từ đầu và chắc chắn họ sẽ phải học hỏi nhiều điều từ Brazil. Sau thảm bại kinh hoàng 1-7 trước người Đức trong trận bán kết World Cup 2014 trên sân nhà, Selecao đã gượng dậy với Carlos Dunga và thăng hoa dưới tay Tite. Cựu HLV Corinthians đã mở rộng cửa chào đón mọi tài năng của xứ sở vũ điệu Samba, thắng 13 trận, hòa 3 và chỉ thua đúng 1 trận thủ tục ở vòng loại sau khi trở thành đội đầu tiên giành vé dự VCK World Cup 2018.

Iceland lần đầu vào vòng chung kết World Cup

Ý, Mỹ, Chile, Hà Lan, Ghana, Cameroon… những đội bóng quen thuộc sẽ phải ngồi nhà xem World Cup qua màn ảnh truyền hình. Đội bóng tí hon vùng Trung Mỹ Panama lần đầu trong lịch sử giành vé đến World Cup, tương tự là Iceland, đội bóng Bắc Âu quanh năm chìm trong giá lạnh mà 2 năm trước từng khuấy động cả sân cỏ Euro 2016.

CĐV AS Roma tri ân "hoàng tử" Francesco Totti ngày giã biệt

Năm 2018 cũng chứng kiến những màn chia ly đầy nước mắt. "Hoàng tử thành Rome" Francesco Totti chia tay AS Roma ở tuổi 40 sau hơn 25 năm gắn bó với đội bóng thủ đô nước Ý. Trung vệ John Terry chia tay sau 22 năm khoác áo Chelsea, được xem là một trong những thủ quân tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhất ở đội chủ sân Stamford Bridge và tuyển Anh. Tiền vệ điển trai Kaka giải nghệ ở tuổi 35, ngôi sao kiến thiết Andrea Pirlo treo giày ở tuổi 38, bộ đôi Philipp Lahm (34 tuổi) và Xabi Alonso (36 tuổi) cùng nói lời giã biệt bóng đá một ngày…

