18 trường trên địa bàn quận, trong đó hầu hết là trường công lập, đã cử đội dự giải ở cả hai khối tiểu học và THCS. Đặc biệt, trường quốc tế Horizon có nhiều con em người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội cũng dự giải, tạo nên nét riêng so với nhiều giải bóng đá học sinh quận, huyện, thị xã khác. Những trận đấu giữa các đội bóng toàn học sinh Việt Nam với đội bóng của trường quốc tế Horizon (có nhiều học sinh nước ngoài) đã khiến giải đấu trở nên sôi động hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đây là giải đấu cuối trong chương trình thi đấu thể thao học sinh quận năm học 2016-2017. Ở khối tiểu học, ngôi vô địch thuộc về trường Xuân La, Nhì: trường Đông Thái, Ba: trường Chu Văn An và Quảng An. Ở khối THCS, ngôi vô địch thuộc về trường Hà Nội Academy, Nhì: trường Quảng An, Ba: trường Chu Văn An và Nhật Tân. Giải bóng đá năm nay cũng ghi dấu sự xã hội hóa mạnh mẽ khi nhiều hạng mục tổ chức giải như Cúp, huy chương, trọng tài... có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp.

Trao Cúp vô địch khối THCS cho đội Hà Nội Academy. (Ảnh: Phương Hoài)

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ đánh giá: “Giải bóng đá học sinh Tây Hồ năm học 2016-2017 đã quy tụ được sự tham gia của tất cả các trường, đồng thời khẳng định được sự lớn mạnh thật sự của phòng trào thể dục thể thao trong các nhà trường. Năm học 2015-2016, cùng với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, ngoài những kết quả ấn tượng về thành tích học tập, học sinh Tây Hồ còn đạt được rất nhiều thành tích trong các hoạt động TDTT, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Năm học vừa qua, học sinh Tây Hồ đã giành được 77 huy chương, trong đó có 6 huy chương cấp Quốc gia (cao hơn năm học trước 4 huy chương) với 2HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; 71 huy chương cấp Thành phố (cao hơn năm học trước 22 huy chương), trong đó có 20 HCV, 25 HCB, 26 HCĐ“.

Năm nay, các trường học trên địa bàn quận đã được đầu tư rất lớn về trang thiết bị rèn luyện thể chất. Nhiều khoảng sân trong các trường học đã được lắp đặt trang thiết bị tập luyện thể thao, giúp học sinh rèn luyện nâng cao thể chất, gắn những bài học thể dục trên lớp với những hoạt động thể thao vừa vui tươi, vừa khỏe mạnh, phù hợp với lứa tuổi. Nhật Hà

