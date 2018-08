Theo ghi nhận trưa ngày 29-8, không khí bóng đá trước trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc tại ASIAD 18 tại nhà riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã rất rộn ràng, náo nhiệt, ai cũng háo hức mong trận đấu sớm diễn ra.

Người hâm mộ và người thân thủ môn Bùi Tiến Dũng chuẩn bị pa-nô, áp-phích để cổ vũ U23 Việt Nam tại quê nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng

Mặc dù tại làng Bào đang có mưa (không lớn), nhưng hòa chung với không khí của cả nước, nhiều người đã kéo về nhà ông Bùi Văn Khánh (bố thủ môn Bùi Tiến Dũng) để cùng gia đình cháy hết mình với bóng đá.

Để tạo điều kiện cho người dân có thể xem bóng đá tiện lợi nhất để cùng cổ vũ cho đội tuyển U23, ông Khánh đã chuẩn bị bàn ghế, tivi ra khu vực sân rộng nhà em ruột là Bùi Văn Nguyệt (chú của Dũng). Đặc biệt, ông Khánh đã cho mổ 1 con trâu (khoảng 1 tạ) thết đãi những người hâm mộ tới nhà cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Để tiếp lửa cho U23 Việt Nam, Công ty Bia Thanh Hóa tới nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng treo băng-rôn, khẩu hiệu cổ vũ, đồng thời đài thọ toàn bộ đồ uống (bia) cho mọi người tới xem bóng đá cổ vũ cho Tiến Dũng và Olympic Việt Nam.

Ông Bùi Văn Khánh cho biết, ông cảm thấy rất vui, phấn khởi khi tuyển U23 Việt Nam vượt qua Syria để vào vòng bán kết gặp Hàn Quốc. "Dũng có gọi điện về nhà, tôi động viên đã 5 trận rồi con giữ sạch lưới, giờ con tiếp tục phát huy. Chiến thắng không chỉ riêng con, toàn đội mà cả đất nước đang mong chờ. Trận đấu này rất khó khăn, tuy nhiên, tôi tin chắc Olympic Việt Nam sẽ chiến thắng để vào chung kết"- ông Khánh chia sẻ.

Một số hình ảnh không khí trước trận Olympic Việt Nam và Hàn Quốc tại quê hương thủ môn Bùi Tiến Dũng ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa:

Clip người thân mổ trâu để thết đãi những người tới nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng xem đá bóng

Ông Bùi Văn Khánh, bố thủ môn Bùi Tiến Dũng, tin tưởng con trai và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tốt, mang vinh quang về cho nước nhà

Không khí bóng đá tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng

Mổ trâu mời những người tới xem bóng đá

Clip ông Bùi Văn Khánh chia sẻ trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc

Chuẩn bị cho người hâm mộ có chỗ xem bóng đá

Bữa cơm đậm chất quê tại nhà bố đẻ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Rất đông phóng viên, báo đài cũng có mặt tại nhà riêng Bùi Tiến Dũng để đưa tin về không khí bóng đá nơi đây

Hơn 1.000 chiến sĩ công an đảm bảo an ninh trận bán kết

Chiều ngày 29-8, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu - Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa phê duyệt phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và sau trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc.

Người hôm mộ Thanh Hóa đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam tối 27-8

Theo phương án được phê duyệt, Công an TP Thanh Hóa và Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động 100% quân số với khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực để đảm bảo công tác an ninh và phân luồng giao thông trong trường hợp cổ động viên đổ ra đường mừng chiến thắng của đội nhà.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng huy động các phòng nghiệp vụ khác như phản ứng anh 113, Cảnh sát cơ động, hình sự, an ninh… cũng sẽ có bán bộ trực tại cơ quan để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nghệ An lắp màn hình “khủng” 70 m2 "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam

Màn hình "khủng" 70 m2, đang được khẩn trương lắp đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ

Để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, một màn hình LED 70 m2 đã được chuẩn bị để phục vụ người hâm mộ xứ Nghệ. Được biết, trước đó vào tối ngày 27-8, màn hình lớn cũng được tỉnh Nghệ An lắp đặt để phục vụ người hâm mộ bóng đá trong trận đấu tứ kết giữa Olympic Việt Nam gặp Olympic Syria, hàng chục ngàn cổ động viên xứ Nghệ đã tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, trong trận đấu với đội tuyển Syria, hàng chục ngàn người xứ Nghệ đã tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh để cổ vũ cho đội tuyển

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào sáng 29-8, tại các tuyến đường lớn trên địa bàn TP Vinh, có rất nhiều địa điểm bán áo, cờ, kèn, băng-rôn để phục vụ người dân cổ vũ cho đội tuyển thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc vào 16 giờ ngày 29-8.

Các cửa hàng bán băng-rôn, khẩu hiệu, cờ để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc trên địa bàn TP Vinh tấp nập khách

Bài-ảnh: Tuấn Minh - Đức Ngọc

