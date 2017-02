Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Tổng cục Thể dục - Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có nội dung như sau:

“Tại trận đấu giữa Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Long An diễn ra ngày 19 tháng 2 năm 2017 trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng Câu lạc bộ Long An đã có hành vi phản ứng với quyết định của trọng tài như thủ môn quay lưng không bắt bóng, các cầu thủ đứng yên không tham gia thi đấu. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng tinh thần của Điều lệ giải, phi thể thao, thiếu văn hóa.

Để giữ nghiêm kỷ cương trong hoạt động thể dục thể thao nói chung và hoạt động bóng đá nói riêng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Tổng cục Thể dục - Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam:

1. Kỷ luật nghiêm khắc những tập thể và cá nhân có những hành vi sai trái nêu trên.

2. Khẩn trương có biện pháp kiên quyết để chấm dứt những hành vi tiêu cực và những tồn tại khác tại các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như các hoạt động bóng đá trong cả nước.

3. Chỉ đạo các câu lạc bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, văn hóa ứng xử cho các cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài tham gia vào các hoạt động bóng đá, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết, xử lý các hành vi tiêu cực, phi thể thao, phi văn hóa, đưa hoạt động bóng đá vào kỷ cương.

Tổng cục Thể dục - Thể thao chịu trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xử lý các vụ việc nêu trên và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 24 tháng 2 năm 2017”.

Ở những diễn biến liên quan đến sự việc, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của Long An đã lên tiếng xin lỗi về hành động không đáng có của đội nhà trên sân Thống Nhất vừa qua, đồng thời gửi đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch CLB Long An. Thủ thành Minh Nhựt cũng đã nhận án kỷ luật từ ban lãnh đạo đội bóng, cụ thể cầu thủ người An Giang sẽ bị treo giò nội bộ ba trận, đồng thời bị trừ lương và tiền thưởng. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban tổ chức V-League, cũng đã có những phát biểu trước truyền thông cùng cam kết sẽ đưa ra những hình thức kỷ luật nghiêm khắc dành cho Long An.

HUY VŨ

VietBao.vn