U-20 Việt Nam tạo được hàng tá cơ hội ở đầu hiệp nhưng sự thiếu tự tin và có chút nóng vội đã khiến các cơ hội lần lượt bị bỏ qua. Tiếc, lẽ ra phải là một trận thắng cho U-20 Việt Nam nhưng cuối cùng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có được trận hòa 0-0 trước New Zealand tại lượt trận đầu tiên bảng E World Cup U-20.

Thanh Bình tiếc nuối sau sau cú xoay người loại hai trung vệ đối phương nhưng sút kém

Sau hàng loạt cơ hội không được tận dụng, rất may U-20 Việt Nam đã không trả giá ở hiệp 2 khi New Zealand bỗng chơi cực tốt. Sau giờ nghỉ, HLV Darren Bazeley sốc lại tinh thần và chỉnh đốn lại đội hình thì New Zealand đã khiến Việt Nam gặp vô số khó khăn và tạo được cơ hội ít hơn.

Trong bối cảnh đó, Hoàng Đức tiếp cận một cơ hội cực tốt nhưng cuối cùng lại sút bóng vọt xà ở cự ly gần trước khung thành trống trải.

Tình huống vàng trên xuất phát từ nỗ lực của Hà Đức Chinh. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng đi bóng sát mạn sườn, xuống biên ngang, rồi lật vào cho Hoàng Đức đang băng vào ở thế rất thuận lợi.

Rất tiếc, trong thế đối mặt trực diện khung thành cự ly chừng 7m, Hoàng Đức có lẽ quá hồi hộp nên đã đặt lòng đưa bóng đi ra ngoài, bỏ lỡ một cơ hội không thể ngon ăn hơn.

Tuấn Tài chơi rất lăn xả nơi hàng phòng ngự

HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra một đội hình xuất phát rất ổn và ngay từ đầu trận hàng loạt cơ hội ngon ăn lần lượt bị Thanh Bình, Đức Chinh và vài cầu thủ khác bỏ qua.

Mọi thông số trận đấu đều nghiêng về Việt Nam, điều đó cho thấy U-20 Việt Nam lấn lướt hơn. Lẽ ra, với diễn tiến trên sân, U-20 Việt Nam phải có được 3 điểm nhưng các chân sút Việt Nam đã quá vô duyên trước cơ hội.

Anh Hào chơi cũng khá tròn vai

Không ngoài dự đoán, U-20 New Zealand là đối thủ vừa tầm với U-20 Việt Nam, tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại không thể thắng đối thủ.

Hòa New Zealand, U-20 Việt Nam lần đầu tiên có điểm tại sân chơi World Cup. Điều đó có thể khiến chúng ta ngất ngây, tuy nhiên cơ hội đi tiếp đang dần xa tầm với U-20 Việt Nam. Bởi trước mắt thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là Honduras và Pháp, những đối thủ mạnh hơn New Zealand rất nhiều.

VietBao.vn