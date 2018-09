Nếu U-23 Việt Nam thành công ở đấu trường U-23 châu Á với người hùng là thủ môn Bùi Tiến Dũng thì hôm nay Bùi Tiến Dũng trắng tay trong việc cản phạt đền.

Cái "que trái" của Quang Hải không... ngoan trong quả luân lưu

Đã vậy hai “chuyên gia” sút phạt của Olympic Việt Nam là Quang Hải và Minh Vương, những người thường đứng đằng sau quả bóng ở những cú sút trực tiếp, trực diện cầu môn thường “vẽ” nên đường đi quả bóng “hình quả chuối” hiểm hóc thì hôm nay trở thành “tội đồ” trong loạt luân lưu.

Minh Vương thì bị thủ môn của UAE "bắt bài"

Với thủ môn Bùi Tiến Dũng, như một sự ứng nghiệm, các cựu thủ môn đều nói thế. Có giải bỗng dưng họ xuất thần ở loạt luân lưu, đoán đâu bay người (ngả người) trúng đó, nhưng có trận (có giải) nó lại không không phải như thế. Cứ đoán hướng này thì bóng vào hướng kia và ngược lại.

Hôm nay thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trường hợp như thế. Đoán hướng bóng của loạt luân lưu hầu như sai tất cả. Bên cạnh đó là hai cầu thủ có kỹ thuật sút bóng cực chuẩn của Olympic Việt Nam là Quang Hải, Minh Vương lại là hai cầu thủ sút hỏng phạt đền. Nếu cái chân trái của Quang Hải cố gắng đưa bóng thật hiểm hóc vào sát cột góc phải của thủ môn UAE đế độ chệch cột thì cú sút của Minh Vương đã bị thủ môn của UAE đoán trúng và ra tay chính xác với quả bóng để bóng bật xà rồi ra ngoài.

Vũ Văn Thanh sút quả đầu rất chắc

Thật tiếc cho Olympci Việt Nam nhưng luân lưu là may rủi mà.

Hồi VCK U-23 châu Á thì hai lần Bùi Tiến Dũng là người hùng ở loạt luân lưu và có quả một pha cản bóng thành công phạt đền ở trong 90 phút thi đấu chính thức nữa. Nhưng hôm nay thì Bùi Tiến Dũng trắng tay.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hôm nay không "linh nghiệm" ở loạt luân lưu

Tiếc, nhưng đó là bóng đá, ta nỗ lực tột cùng để lấy HCV thì UAE cũng nỗ lực tột cùng để không về trắng tay. Và hôm nay thầy trò HLV Park Hang-seo đã không may mắn. Tiến Dũng không may mắn, Quang Hải và Minh Phương cũng không may mắn.

Hãy tiếp tục “ủ mưu” ở những giải tới.

VietBao.vn