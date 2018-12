Sự kiện:

Bi-a: Những đường cơ huyền ảo

Video "cơ điên thế kỷ" của O"Sullivan trong trận chung kết UK Championship

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O"Sullivan lần thứ 7 vô địch giải UK Championship

Giành chức vô địch UK Championship, "Phù thủy" nước Anh giành 170 nghìn bảng (hơn 5 tỷ đồng), á quân Mark Allen có 75 nghìn bảng (2,2 tỷ đồng) và 35 nghìn bảng (hơn 1 tỷ đồng) là phần thưởng cho 2 cơ thủ vào bán kết.

VietBao.vn