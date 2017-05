Thông cáo nêu rõ “Sau rất nhiều nỗ lực hợp tác và đảm bảo vấn đề bản quyền xuyên suốt các mùa giải, đến nay một lần nữa VTVcab buộc phải ngừng phát sóng các giải Champions League và Europa League (UCL và UEL) trên dịch vụ truyền hình của VTVcab và VTV tại Việt Nam.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài mong muốn và bất khả kháng của VTVcab. Xảy ra sự việc đáng tiếc lần này, VTVcab có trách nhiệm phải gửi đến những khán giả truyền hình, những khách hàng sử dụng dịch vụ của VTVcab, những người hâm mộ bóng đá lời xin lỗi chân thành nhất”.

Qua thông cáo báo chí này, VTVcab cũng thể hiện rõ quan điểm và nỗ lực trong việc bảo vệ bản quyền các chương trình truyền hình phát sóng các giải UCL và UEL, cụ thể như sau:

“Ở Việt Nam, vấn đề vi phạm bản quyền vốn là vấn đề nhức nhối khi sự phát triển của Internet ngày càng mạnh mẽ. Nhiều đơn vị sở hữu các trang tin điện tử đã có những hành vi vi phạm bản quyền một cách trắng trợn, đăng tải những đoạn clip được cắt ghép từ các trận đấu thuộc hai giải bóng đá trên; các đơn vị truyền hình truyền dẫn trái phép chương trình UCL và UEL”.

“Trong phạm vi được ủy quyền từ đơn vị cung cấp bản quyền, VTVcab đã thực hiện các hoạt động pháp lý nhằm ngăn chặn các hành vi truyền dẫn trái phép hoặc vi phạm bản quyền của các bên thứ ba đối với toàn bộ hoặc một phần tất cả chương trình hoặc clip liên quan tới UCL và UEL. Tuy nhiên nhiều đơn vị vẫn cố tình vi phạm.

Trước tình trạng trên, VTVcab cũng đã kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông, C50 - Bộ Công an, Cục An ninh Thông tin truyền thông - Bộ Công An, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi kiện các trang web cố tình vi phạm bản quyền.

Chính vì vậy, đơn vị cung cấp bản quyền chương trình phát sóng giải UCL và UEL đã thông báo ngừng cung cấp tín hiệu, yêu cầu VTVcab ngừng truyền dẫn, phát sóng, quảng bá, phân phối các chương trình UCL và UEL. Bởi lẽ, bảo vệ bản quyền UCL và UEL tại Việt Nam là một trong những điều kiện quan trọng để VTVcab được sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới.

Những hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Trước tiên, đó là thiệt hại rất lớn cho VTVcab khi phải dừng phát sóng chương trình giải UCL và UEL, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi vi phạm bản quyền chương trình phát sóng giải UCL và UEL của nhiều đơn vị tại Việt Nam.

Sau đó, đáng tiếc hơn cả là thiệt hại cho các khán giả truyền hình Việt Nam, khi từ bây giờ sẽ không được tiếp tục theo dõi các trận đấu trong các giải này nữa. Và rộng lớn hơn, đó là sự ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế”, thông cáo báo chí nêu rõ.

Dù ngưng phát sóng hai giải đấu này nhưng VTVcab cũng khẳng định "đã, đang và sẽ kiên quyết hơn nữa trong công cuộc bảo vệ bản quyền các chương trình truyền hình, cực lực lên án và chống lại các hành vi vi phạm bản quyền nhằm đảm bảo uy tín đơn vị, uy tín quốc gia và tạo thêm cơ hội cho VTVcab trong việc nhận phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới, phục vụ nhu cầu giải trí cho khán giả Việt Nam một cách trọn vẹn và hoàn toàn hợp pháp".

Được biết ngày 27-8-2015, VTVcab đã thức công bố bản quyền phát sóng các giải bóng đá UEFA Champions League (UCL) và UEFA Europa League (UEL) trong 03 mùa giải 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

VietBao.vn