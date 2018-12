Ngày 10/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ trụ sở LĐBĐVN.

Rất đông người kéo đến LĐBĐVN đòi được mua vé trận chung kết.

Theo công văn, ngày 10/12, một số thương binh cũng như các đối tượng giả dạng thương binh đã tụ tập, gây rối làm mất trật tự tại trụ sở cơ quan LĐBĐVN. Việc các đối tượng kích động đòi yêu sách phải bán vé trận Chung kết đến hoạt động làm việc cũng như trật tự của cơ quan LĐBĐVN.

Sau khi có sự việc trên, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã có mặt xử lý kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự nhưng vẫn chưa được triệt để do các cá nhân rất manh động.

LĐBĐVN cũng đã thống nhất với các đơn vị bảo vệ của Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý tình huống nhằm giảm áp lực và làm giấy hẹn cho các cá nhân được mua vé vào sáng ngày 15/12/2018. Tổng số danh sách các cá nhân đăng ký mua vé bằng thẻ thương binh khoảng 240 người (đang lưu trữ hồ sơ tại LĐBĐVN).

"Nhằm kịp thời tổ chức tốt công việc, LĐBĐVN trân trọng đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ và có biện pháp ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối, coi thường pháp luật của các cá nhân quá khích từ ngày mai 11/12 đến ngày 15/12/2018 để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tại trụ sở cơ quan LĐBĐVN. Bên cạnh đó, LĐBĐVN cũng xin được thông báo không tổ chức bán vé cho bất kỳ cá nhân nào kể từ ngày 11/12/2018 tại trụ sở LĐBĐVN", công văn của LĐBĐVN ghi rõ.

Trước đó, sáng 10/12 rất đông người hâm mộ đã quây kín trụ sở LĐBĐVN để "đòi vé" tạo ra khung cảnh hỗn loạn ở trụ sở LĐBĐVN. Nhiều CĐV đã trèo rào để vào bằng được bên trong trụ sở VFF, để hỏi cho ra nhẽ.

Theo thông tin, tới tận 18h30 tối nay, vẫn còn tới khoảng 100 người “bao vây” trụ sở LĐBĐVN. Nhiều người mua cơm bày ăn một cách tự nhiên bên trong sảnh liên đoàn./.

