Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của Loek Van Mil - VĐV bóng chày cao nhất thế giới

8 tháng trước, cố VĐV 34 tuổi gặp một tai nạn thảm khốc

Loek Van Mil, sinh ngày 15/9/1984 tại Oss (Hà Lan). Sự nghiệp của anh gắn liền một số CLB Mỹ thuộc hạng AAA (hay Minor League Baseball, dưới MLB - giải bóng chày nhà nghề Mỹ 1 hạng) như: Minnesota Twins (2005-2010), Los Angeles Angels (2010-2012), Cleveland Indians (2012-2014).

Từ năm 2014, Van Mil lần lượt lang bạt tới Nhật Bản (Rakuten Golden Eagles), Australia (Brisbane Bandits) và Hà Lan (Neptunus). Ở cấp độ ĐTQG, anh cũng từng khoác áo ĐT Hà Lan dự giải thế giới năm 2007, 2017.

Tháng 12/2018, khi đang chạy bộ ở Canberra (Australia), Van Mil trượt ngã đập đầu vào đá và bất tỉnh. Phải mất tới 24 giờ, một người bạn mới phát hiện và đưa anh vào bệnh viện. Kết quả chụp chiếu từ bác sĩ cho thấy VĐV 34 tuổi bị nứt xương sọ, xuất huyết não.

Ngay sau sự cố này, Van Mil trở về quê nhà Hà Lan khoác áo Neptunus trong 8 tháng cuối đời. Hiện nhà chức trách "xứ sở hoa tulip" đang điều tra xem cái chết của VĐV 34 tuổi có liên quan tới vụ tai nạn cuối năm ngoái hay không.

VietBao.vn