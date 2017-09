Theo thông tin từ một số cầu thủ của Hải Phòng, trưa 10-9, trợ lý Lê Sỹ Mạnh lên phòng của Văn Lâm trong tình trạng không tỉnh táo. Trợ lý này đã gọi Lâm và nhận được lời thưa là "ơi". Đó là lý do khiến Sỹ Mạnh nổi đóa và xông vào định hành hung chàng thủ môn của ĐTQG bằng dao.

Hoảng loạn, Văn Lâm chạy ra ngoài, phi xuống cầu thang và bị trượt ngã dẫn tới lật cổ chân. Ngay sau đó, BHL và lãnh đạo CLB đều nắm được sự việc và Sỹ Mạnh lập tức bị sa thải.

Bức ảnh Văn Lâm đăng trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, Văn Lâm sau đó đăng một bức ảnh anh phải di chuyển bằng nạng, với cái chân trái bị thương, kèm theo dòng chữ: “I’m not a bandit. I’m football player… I come Vietnam to play football! Not for FIGHT…” (tạm dịch: Tôi không phải tên côn đồ. Tôi là cầu thủ bóng đá. Tôi đến Việt Nam để chơi bóng, không phải để đánh nhau).

Trong khi lãnh đạo đội bóng muốn giữ kín, thì một số cầu thủ đã tiết lộ cho báo giới toàn bộ câu chuyện. Một trong số đó là Fagan. Tiền đạo này cho biết trợ lý Sỹ Mạnh vì muốn dằn mặt Văn Lâm vì thái độ (được cho là hơi kênh kiệu) của anh, nên định tấn công thủ môn này bằng một con dao. Fagan cũng khẳng định Văn Lâm sẽ trở về Nga lánh nạn trong nay mai, để dưỡng thương và ổn định lại tâm lý.

Thủ môn Văn Lâm trong màu áo CLB Hải Phòng

Lúc này, chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ lãnh đạo CLB cũng như BHL của Hải Phòng. VFF sẽ yêu cầu đội bóng đất Cảng giải trình sự việc trong tuần này.

Trước khi vụ việc đáng tiếc này xảy ra, CLB Hải Phòng đã trải qua rắc rối khi tiền đạo Errol Anthony Stevens nổi giận, xông vào phòng Chủ tịch Trần Mạnh Hùng để đòi hợp đồng giữa anh và CLB, với mục đích chứng minh hợp đồng để làm hộ chiếu cho con trai mới sinh.

VietBao.vn