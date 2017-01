Đại chiến: “Thánh Muay Thái” thề “nghiền nát” Yi Long

Túy quyền hay Túy bát tiên quyền là những bài quyền mang đặc trưng riêng mà lối thi triển tượng hình của người say rượu. Đặc điểm là hình say, ý không say, bước say, tâm không say là một trong những tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Quốc ra đời ở thời kỳ nhà Minh, Thanh.

Muốn biết Túy quyền lợi hại như nào hãy xem phim của Thành Long

Bản chất của món võ này là những kỹ thuật di chuyển, tiến thoái bộ pháp có tính điêu luyện, đạt mức chính xác tuyệt vời. Về cơ bản, tưởng chừng những bước di chuyển là loạng choạng, mất thăng bằng, nhưng lại vô cùng diệu kỳ, hóa giải được sự tấn công của địch thủ.

Kỹ thuật của đòn tấn công cũng khác nhiều so với chân quyền và nhu quyền. Lực phát ra trong khi xuất đòn cũng mang tính "say". Những cái vờ tay của người say nhưng lại tiềm ẩn nhiều phần nội lực, địch thủ không ngờ. Tổng quan chung nhất trong lối đánh của túy quyền thường tạo cho địch thủ bị vô phương hướng, luống cuống.

Túy quyền rất đặc sắc nhưng chỉ có những người thích tìm hiểu võ thuật mới biết, song Túy quyền đã được cả thế giới biết tới qua Thành Long, diễn viên võ thuật xuất sắc của Trung Quốc từng rất thành công với bộ phim cùng tên "Túy Quyền".

Những bước đi liêu xiêu, những cái gạt tay vu vơ nhưng đằng sau nó là một sức mạnh đáng sợ của Thành Long. Trong phim "Túy Quyền 2" sau tình huống thất thế bị đối thủ đẩy vào lửa, Thành Long trong vai Hoàng Phi Hồng đã uống rượu rồi thi triển Túy quyền khiến đối thủ không thể chống đỡ. Đây được coi là một trong những màn Túy quyền hay nhất của Thành Long.

Video Thành Long uống say hạ gục đối thủ trong "Túy Quyền 2":

VietBao.vn