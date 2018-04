Trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Anfield giữa chủ nhà Liverpool và AS Roma đã có kết quả 5-2 nghiêng về thầy trò HLV Kloop. Liverpool như thường lệ vẫn chơi bùng nổ ghi được rất nhiều bàn thắng nhưng cũng dễ dàng để thủng lưới giúp người Roma gieo hy vọng.

Liverpool hủy diệt Roma.

Đáng ngạc nhiên là dù chơi sân nhà nhưng Liverpool lại có tỉ lệ cầm bóng thấp hơn Roma 45% so với 55%. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy sự vượt trội của Liverpool với đầu tàu là Salah, một người cũ của AS Roma. Salah đã in giấu giày lên 4/5 bàn thắng của Liverpool, trong đó bản thân siêu sao người Ai Cập có riêng cho mình một cú đúp.

Dù cầm bóng ít hơn nhưng Liverpool lại vượt trội ở khả năng tạo cơ hội, dứt điểm so với đối thủ. Ngay cả khi Alex Oxlade-Chamberlain rời sân sớm vì chấn thương cũng không khiến thế trận tấn công của Liverpool suy giảm.

Các cầu thủ Ý thường chơi bóng rất quyết liệt.

Trong hiệp 1, lối đá tấn công hấp dẫn và quyến rũ giúp Liverpool tạo ra hàng loạt ăn bàn mười mươi nhưng lần lượt những Firmino, Salah và đặc biệt là Mane đều bỏ lỡ khó tin ở những pha bóng đối mặt với thủ thành Alisson.

Trong khi đó, Roma thỉnh thoảng mới có những pha tấn công coi được nhưng không đủ khó để khiến Karius phải vất vả làm việc. Trong bối cảnh đó, việc bàn thắng đến với Liverpool chỉ còn là vấn đề thời gian và người đã khai thông bế tắc cho Liverpool không ai khác chính là Mohamed Salah.

Chamberlain rời sân sớm vì chấn thương.

Phút 36, Salah đã có pha xử lý tuyệt hay, anh đi bóng bên cánh phải rồi tung chân vẽ nên một đường cong hoàn hảo đưa bóng chạm mép dưới xà ngang đi vào lưới mở tỉ số 1-0 cho Liverpool.

Đúng phút cuối hiệp 1, vẫn là Salah nhận đường chọc khe tinh tế của Firmino thoát xuống tâng bóng qua người Alisson nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Salah ghi hai bàn thắng đầu tiên cho Liverpool

Salah ghi hai bàn nhưng anh không hề bày tỏ thái độ vui mừng sau mỗi bàn thắng nhằm thể hiện sự tôn trọng trước đội bóng cũ Roma. Vậy nhưng, rõ ràng người Roma không thể vui nỗi, thậm chí là cay đắng bởi họ thua vì người cũ.

Với lợi thế hai bàn nhưng Liverpool vẫn không chơi tử thủ để bảo vệ thành quả trong hiệp 2, đây là điều thường thấy dưới thời Kloop và chiến lược gia người Đức đã đúng trong khoảng hơn nửa thời gian đầu hiệp 2. Nếu như hiệp 1 Salah hoàn tất cú đúp bàn thắng thì sang hiệp 2, Salah lại có cú đúp kiến tạo.

Mane ghi bàn thắng thứ ba cho The Kop.

Từ phút 56 đến 69, Liverpool tiếp tục có thêm ba bàn thắng nữa. Phút 56, lại là Salah có pha căng ngang cho Mane dứt điểm sệt vào lưới Roma tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 3-0 cho Liverpool.

6 phút sau, vẫn là Salah đi bóng lắt léo bên cánh phải vượt qua hậu vệ Roma rồi căng ngang đặt Firmino vào tình thế không thể không ghi bàn, đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 4-0 cho Liverpool.

Cơn ác mộng chưa dừng với Roma, đến phút 69, từ quả phạt góc của Milner, Firmino bật cao đánh đầu khiến Alisson chỉ biết nhìn bóng vào lưới gia tăng khoảng cách lên thành 5-0, đồng thời tiền đạo người Brazil cũng hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận này.

Firmino cũng có cú đúp ở trận này.

Liverpool thời Kloop là đội bóng tấn công đầy cống hiến và chưa bao giờ họ có ý định tử thủ để bảo vệ thành quả của mình. Rất nhiều trận đấu, The Kop dẫn đối thủ rất sâu nhưng lại thua bàn trong những phút cuối dễ dàng và trận đấu này không phải là ngoại lệ với đội chủ sân Anfield. Ngoài ra, sự chủ quan cũng khiến Liverpool phải trả giá khi Kloop rút Salah ra nghỉ sớm ở phút 75 khiến hàng thủ Roma được giải phóng sức ép.

Chính điều đó giúp AS Roma tiếp tục nuôi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng thần thánh như họ đã từng làm được trước Barcelona ở vòng đấu trước.

Hai bàn thắng nuôi hi vọng cho Roma.

Phút 81, Lovren mắc sai lầm không phán đoán được tình huống chuyền dài của đối phương để bóng trôi qua đầu đến ngay chân Dzeko và Dzeko không khó để dứt điểm thắng Karius trong thế đối mặt rút ngắn cách biệt xuống còn 1-5 cho Roma.

3 phút sau, Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m. Trên chấm phạt đền, Perotti dứt điểm chính xác tiếp tục rút ngắn cách biệt 2-5 cho Roma.

Những phút còn lại, Roma tăng cường sức ép đến tức thở nhằm tìm thêm bàn thắng khiến có lúc người Liverpool sống trong sợ hãi và căng thẳng. Tuy nhiên, Roma vẫn không có thêm bàn thắng và 5-2 cũng là tỉ số chung cuộc nghiêng về Liverpool sau trận bán kết lượt đi Champions League.

Hai ngôi sao sáng nhất Liverpool, HLV Kloop và Salah.

Liverpool đặt một chân vào chung kết Champions League.

Đội hình ra sân của hai đội:

LIVERPOOL: Karius 6, Alexander-Arnold 6.5, Lovren 7, Van Dijk 7, Robertson 7, Oxlade-Chamberlain 6 (Wijnaldum 17 6.5), Henderson 6.5, Milner 7, Salah 9 (Ings 74 6), Firmino 8.5 (Klavan 90), Mane 7

Bàn thắng: Salah 36, 45, Mane 56, Firmino 62, 69

Thẻ vàng: Alexander-Arnold, Lovren

Dự bị không sử dụng: Mignolet, Clyne, Moreno, Solanke

HLV: Jurgen Klopp 8

ROMA: Alisson 6, Fazio 4.5, Manolas 6, Juan Jesus 5.5 (Perotti 67), Florenzi 6, De Rossi 6 (Gonalons 74), Strootman 4.5, Kolarov 5, Under 4.5 (Schick 45), Nainggolan 5, Dzeko 6

Bàn thắng: Dzeko 81, Perotti pen 84

Thẻ vàng: Juan Jesus

Dự bị không sử dụng: Skorupski, Lorenzo Pellegrini, Bruno Peres, El Shaarawy

VietBao.vn