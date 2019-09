Sự kiện:

Video Bi Nguyễn nói về chuyện kiếm tiền tại ONE Championship

Nữ võ sĩ gốc Việt thi đấu hết mình nhằm cống hiến những gì đẹp mắt nhất trước khán giả quê hương

Nữ võ sĩ 29 tuổi thích thú chia sẻ việc mình đi tham quan, café… ngay khi trở về quê hương. Cô cho biết rất thích cuộc sống ở đây và có dự định sẽ mua nhà tại Việt Nam để có thể về chơi thường xuyên hơn.

Đặc biệt, Bi Nguyễn không ngại chia sẻ việc mình kiếm được nhiều tiền nhờ thi đấu chuyên nghiệp tại ONE Championship và hy vọng có thêm nhiều nữ võ sĩ Việt gia nhập đấu trường này.

“Ngày xưa khi mới bắt đầu tập võ thì tôi không có tiền, phải đi làm để nuôi dưỡng đam mê. Giờ tôi đã đến thi đấu tại ONE Championship, tôi làm ra được rất nhiều tiền. Tôi hy vọng có thêm những nữ võ sĩ Việt đến ONE và kiếm được thật nhiều tiền giống như tôi.

Tôi mong trong tất cả khán giả có mặt ngày hôm nay, có bất kỳ cô gái nào, đặc biệt là các nữ võ sĩ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, yêu võ thuật hãy nhìn vào tôi. Một cô gái từng khờ dại, bị bạo hành như tôi làm được thì tất cả các cô ấy đều làm được. Vì tôi biết phụ nữ Việt Nam giỏi và mạnh mẽ lắm”, Bi Nguyễn nhắn nhủ.

VietBao.vn