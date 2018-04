Mặc dù chưa có được một đội hình ổn định và đầy sức mạnh như đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay, nhưng Becamex Bình Dương đã cho thấy họ vẫn là một đối thủ khó vượt qua. Ðiều này đã được thể hiện trong những phút đầu của hiệp một với bàn thắng dẫn trước của đội chủ nhà trên chấm 11 m do Anh Ðức thực hiện sau pha phạm lỗi trong khu vực cấm của hậu vệ FLC Thanh Hóa. Không chấp nhận thất bại, đội khách đẩy cao đội hình tiến công, gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành đối phương và đến phút 24, Ðình Tùng đã gỡ hòa 1 - 1 bằng một pha dứt điểm kỹ thuật. Với thế trận lấn lướt, đội khách nhanh chóng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 ở đầu hiệp hai. Bàn thắng đến ở phút 48 trong tình huống Trọng Hoàng của FLC Thanh Hóa có đường căng ngang bóng trước khung thành và Tấn Tài của đội bóng Bình Dương phá bóng vào lưới nhà. Diễn biến trận đấu giữa hiệp hai khá kịch tính khi Thanh Thảo ghi bàn gỡ hòa 2 - 2 cho đội chủ nhà bằng cú cứa lòng bàn chân đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới của đội khách. Một phút sau, Becamex Bình Dương lại dẫn trước 3 - 2 bằng cú vô-lê cận thành của Văn Vũ, song cũng chỉ hai phút sau, trong một pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội, Ô-ma đã dứt điểm gỡ hòa 3 - 3 cho FLC Thanh Hóa. Ðây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

★ Ở trận đấu cùng giờ chiều qua, đội Sông Lam Nghệ An có trận hòa 3 - 3 trên sân đội XSKT Cần Thơ. Ðội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng mở tỷ số sớm do Hồ Tuấn Tài thực hiện bằng một cú bắt vô-lê ở phút thứ hai. Sau bàn thua, đội XSKT Cần Thơ tràn lên tiến công và đến phút 16, Út Cường đã có pha bật cao đánh đầu gỡ hòa 1 - 1 từ một tình huống phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó ba phút, đội khách lại có bàn thắng dẫn trước 2 - 1 sau pha băng xuống nhận bóng và dứt điểm chính xác của Văn Ðức. Ở những phút cuối hiệp một, cầu thủ Oan-đơ Lu-ít giúp đội bóng Cần Thơ cân bằng tỷ số 2 - 2. Cũng chính cầu thủ này tiếp tục đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 55 với pha lốp bóng đầy kỹ thuật. Ðến phút 65, Văn Ðức đã hoàn tất cú đúp của mình trong một pha phối hợp với Ô-la-ha và dứt điểm từ sát vòng cấm, gỡ hòa 3 - 3 cho Sông Lam Nghệ An.

★ Gặp đội Quảng Nam FC trên sân Lạch Tray tối qua, đội chủ nhà Hải Phòng đã thua 0 - 2. Như vậy, sau lượt trận cuối vòng 5 V-League 2018, đội Quảng Nam FC đã cải thiện được vị trí xếp hạng thứ bảy với bảy điểm, xếp trên đội FLC Thanh Hóa nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Riêng Hải Phòng tụt xuống áp chót bảng xếp hạng với bốn điểm.

