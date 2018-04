Đôi dòng của bạn đọc • Bạn đọc tên Dang An chia sẻ: “Quan trọng không phải là từ những chức đang làm, mà để làm cho tốt thì đừng tranh thêm chức. Ông Tú đang lãnh đạo toàn diện VPF thì không nên tranh thêm chức bên VFF. Điều này thể hiện rõ “tham quyền cố vị”. Đội bóng HA Gia Lai hay Long An rút khỏi giải, tất nhiên vẫn sắp xếp giải đấu được. Nhưng quan trọng là tinh thần và sự ủng hộ của người hâm mộ có còn không?”. • Bạn Đỗ Tùng viết: “Chẳng mong ông Tú từ bỏ vì ông là người có tài, nhưng nếu ông trúng VFF thì nên sáp nhập cả hai tổ chức này lại. Lúc đó ông muốn làm gì thì làm! Ông cứ làm tốt thì những người phản đối ông sẽ là sai! Nhưng nếu những người tâm huyết với bóng đá Việt hàng chục năm nay mà từ bỏ trong thời gian tới, khi thành công của ông chưa đến, ông là người có tội với bóng đá Việt đó. Chỉ mong lúc đó ông đừng viện lý do có quá nhiều việc kiêm nhiệm nên không thể làm tốt hết được”. • Bạn đọc có nick Tuan Le viết: “Chúng ta bầu người để hoạt động chứ không phải để giữ chức hay là chuyện tình cảm cá nhân. Tôi thấy giải bóng đá mang tên chuyên nghiệp mà con người đi sau cái tên đó thì làm sao điều hành được. Tại sao lại là ông Tú một mình đầy chức? Tại sao bầu chức danh mà chỉ có một mình ông Tú? Vậy thì bầu làm gì cho mất thời gian, tiền của? Hỏi ông ta có đồng ý nhận chức không rồi trao luôn đi. Nếu vẫn còn cách làm và kiểu làm như thế này thì chúng ta cảm thấy xấu hổ khi mang tên bóng đá chuyên nghiệp mà con người thì chả chuyên nghiệp tí nào và sẽ kéo nền bóng đá tụt hậu thôi”.