Trận TP.HCM thắng Long An 5-2 tối 19/2 trở thành “vết nhơ” tại V.League khi cầu thủ đội khách ra ngoài sân để phản ứng quyết định trọng tài Nguyễn Trọng Thư, rồi sau đó bỏ mặc đối phương ghi 3 bàn cuối. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn bóng đá Việt Nam (VPF), đã có mặt trên sân Thống Nhất xem toàn bộ diễn biến của sự việc.

Chủ tịch của CLB Long An là ông Võ Thành Nhiệm - em ruột của ông Thắng. Ông Thắng cũng chính là ông chủ cũ của CLB Đồng Tâm Long An - tiền thân của CLB Long An. Tuy nhiên người đứng đầu VPF không hề bênh vực em trai và đội bóng này.

Ông nói: “Trong công việc tôi không gắn chỗ anh em vào đây, trên 18 tuổi mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chuyện anh Nhiệm tranh cãi với trọng tài là hoàn toàn sai. Dù có ức chế thế nào, phản ứng trên sân của CLB Long An là điều không thể chấp nhận được”.

Lên án hành vi của CLB Long An nhưng người đứng đầu VPF cũng không hài lòng về năng lực của vua sân cỏ tại V.League. “Quan điểm cá nhân, tôi hơi thất vọng về công tác trọng tài từ đầu mùa đến giờ, sai sót quá nhiều, hầu như vòng nào cũng có chuyện. Đáng lẽ họ phải rút kinh nghiệm từ mùa bóng năm trước nhưng năm nay chưa có nhiều cải thiện”.

Chủ tịch CLB Long An, Võ Thành Nhiệm đã có phản ứng không đúng mực khi cho cầu thủ bỏ ra sân, thi đấu hời hợt.

Trước khi Long An phản ứng thái quá với trọng tài Nguyễn Trọng Thư, các đội bóng khác cũng liên tục chỉ trích những ông vua áo đen. Vòng 1, Than Quảng Ninh tố ông Nguyễn Đức Vũ cướp của họ 2 quả penalty ở trận thua Hà Nội.

Đến vòng 5, SLNA yêu cầu loại ông Nguyễn Trung Kiên B khỏi đời sống bóng đá chuyên nghiệp vì mắc 2 lỗi nhận định quan trọng dẫn đến bàn thắng, giúp Quảng Nam thắng 4-2.

“Trước mùa giải khi tập huấn trọng tài tôi cũng đã nói nhiều với họ rằng nếu họ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của mình. Các anh cứ làm đúng chuẩn mực, chúng tôi luôn bảo vệ lẽ phải. Các anh làm gì thì làm đừng để lương tâm cắn rứt đeo đuổi suốt cuộc đời”, ông Thắng chia sẻ.

Vòng nào cũng có chuyện cầu thủ, đội bóng phản ứng trọng tài.

Người đứng đầu VPF cho biết đã đề xuất để tăng chế độ cho trọng tài làm nhiệm vụ ở mùa bóng năm nay. Tuy nhiên năng lực của họ chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu. Về vấn đề này, ông Thắng đã yêu cầu Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

“Chúng ta phải làm sao để V.League tạo nên nét văn hóa bóng đá, để sân cỏ không còn những hành xử thiếu văn hóa, không chấp nhận được. Các đội bóng, cầu thủ phải tuân thủ quyết định của trọng tài. Họ có sai 100% thì đã có ban tổ chức, ban kỷ luật giải quyết, mọi người không được có những phản ứng như của Long An”, ông Thắng kết luận.

"Hài kịch sân Thống Nhất tối 19/2"

Sự việc xảy ra cuối trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2017, giữa đội chủ nhà câu lạc bộ TP.HCM và Long An. Bình luận viên HTV (Đài truyền hình TP.HCM) đã phải thốt lên "đây không phải bóng đá, mà là vở hài kịch" khi chứng kiến sự cố.

Sau khi bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi penalty ở phút 80, các cầu thủ Long An bỏ ra sát đường biên dọc để phản ứng. Khi bước vào cầu môn để bắt quả penalty, thủ môn Minh Nhựt đã có hành động quay lưng lại cầu thủ đối phương để mặc bóng bay vào lưới.

Trong 2 tình huống đội TP.HCM ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 và 5-2, toàn bộ cầu thủ đội khách để bỏ mặc cầu môn cho tiền đạo đội chủ nhà đá vào lưới trống.

