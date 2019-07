Những tì vết lộ liễu và V-League vẫn về đích an toàn Mùa bóng 2012, bầu Thụy bên cạnh một số nguyên nhân khác làm ông ngán bóng đá còn có việc phản đối bầu Hiển có sức ảnh hưởng lớn đến hai đội Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Khi ấy, Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy trận cuối V-League bị khách Hà Nội tử thủ cầm hòa (dù vẫn có cửa vô địch) chỉ để gián tiếp cho SHB Đà Nẵng (thắng Ninh Bình 4-3) và đăng quang với màn tung hô bầu Hiển trên sân Ninh Bình. Thêm một tì vết khác nữa về hiện tượng một ông bầu có tác động đến một số CLB lại diễn ra trong lượt đấu cuối V-League 2017. Quảng Nam đã thắng đội khách TP.HCM 3-1 trong khi Hà Nội cầm hòa 4-4 trên sân Than Quảng Ninh kịch tính như phim hành động. Kết quả này giúp Quảng Nam lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi V-League trong niềm hạnh phúc của… nhiều đội thân thích. Đáng nói là tính kịch của cuộc chơi diễn ra hết mùa này đến mùa khác, đến nỗi người ta chua chát gọi V-League là H-League (Hiển-League) hoặc gợi ý cho ông bầu này tổ chức một giải đấu gia đình cho vui nhưng các nhà làm giải vẫn một mực cho rằng V-League về đích an toàn.