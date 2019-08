HA Gia Lai chiều 25-8 sẽ tiếp khách SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 17 giờ) cũng đang rất khát điểm để tìm đường thoát hiểm. SHB Đà Nẵng hiện mới có 27 điểm, chỉ hơn HA Gia Lai đang nằm ở suất chơi play off 4 điểm. Nghĩa là thầy trò Lê Huỳnh Đức không thể sẩy chân và trừ đi mối hậu họa nếu thắng trận này.

Trận lượt đi, SHB Đà Nẵng đã thắng HA Gia Lai 2-1. Đáng ngại cho đội bóng phố núi là trong ba trận liên tiếp gần nhất, họ không biết thắng với hai trận thua, một hòa. Đã thế, các cầu thủ của bầu Đức còn gặp nhiều bất lợi với trọng tài và mới nhất có một trợ lý bị treo còi đến cuối mùa do bắt nhầm việt vị thành không việt vị khiến HA Gia Lai bị thủng lưới bởi B. Bình Dương.

Bầu Đức nói HA Gia Lai có rớt hạng cũng không sao. Ảnh: TRÂM ANH

Còn với SHB Đà Nẵng cũng có chuỗi ba trận không biết thắng với hai thua, một hòa. Nhưng phía đối diện, HA Gia Lai vẫn nằm ở thế ngặt nghèo hơn vì chỉ hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa 3 điểm. Chủ sân Pleiku lại gặp phải một đối thủ rắn mặt SHB Đà Nẵng có liên quan mật thiết đến bầu Hiển vốn cơm không lành canh không ngọt với bầu Đức khi bị mỉa mai “năm người ốm đánh một người mập” và chỉ thẳng CLB TP.HCM không thể vô địch mùa này.

Cách đây hơn ba năm, HA Gia Lai từng suýt rớt hạng do lứa cầu thủ trẻ xuất thân từ Học viện JMG mới ra lò còn yếu và thiếu kinh nghiệm. May nhờ giờ chót họ vượt qua Đồng Nai trận quyết định để trụ hạng. Còn mùa này, đội bóng của bầu Đức dẫu đã từng trải V-League vẫn cứ lóp ngóp dưới đáy bảng xếp hạng. Có nhiều trận họ chơi “chấp Tây” do ngoại binh quá kém.

Giờ thì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn rất bình thản: “Xuống chơi hạng Nhất cũng chả sao cả. Cái chính là HA Gia Lai đi đến đâu, người yêu bóng đá đông đảo đến đấy. Mấy đứa nhỏ của tôi đá bóng mà cứ như ca sĩ ngôi sao hát trên sân khấu lớn, bà con vỗ tay quá trời”.

SHB Đà Nẵng và Hà Nội được ví là "gà cùng một mẹ". Ảnh: NGỌC DUNG

Bầu Đức chia sẻ mỗi lần thấy cảnh khán giả rồng rắn đi mua vé vào sân không có, phải đội mưa bão săn vé chợ đen như lần đá tại Nam Định có đến hơn 30.000 người thì có rớt hạng cũng vui vẻ bình thường. Ông dẫn chứng ở vòng đấu 20 V-League, nhà cựu vô địch B. Bình Dương chơi trên sân đương kim vô địch Hà Nội mà khán giả chỉ có 2.000, chưa bằng 1/10 trận có đội HA Gia Lai thi đấu, đủ hiểu sự trân trọng và tình cảm của giới hâm mộ với đội bóng của ông.

Cho đến lúc này bầu Đức vẫn giữ quan điểm TP.HCM không thể vô địch V-League 2019 vì không có cách gì chống lại thế lực của bầu Hiển có ảnh hưởng đến những đội khác, như ông đã nói là “một người mập đánh không lại năm người ốm”. Ông bầu phố núi thẳng thắn: “Đá bóng kiểu gì mà pha phạm lỗi của TP.HCM từ ngoài vòng cấm, trọng tài kéo vào trong cho Quảng Nam phạt đền? Chơi vậy ai chơi lại?

Bóng đá của mình đã không còn là bóng đá nữa. Ai cũng thấy những điều tệ hại đã và đang diễn ra nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả. Nguy hiểm hơn là cái sự bất hợp lý vẫn còn tiếp diễn ở những mùa sau khi tất cả đều thấy sự bất thường đấy là bình thường. Tôi nói ra mọi thứ cũng vì cái chung, ai ghét mặc kệ.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng tung hô ông bầu...

... tương tự cầu thủ Hà Nội công kênh ông chủ sau chức vô địch V-League. Ảnh: NGỌC DUNG

Thử nghĩ coi, đâu có ai ngây thơ đến mức như Hà Nội đang tranh ngôi vô địch lại cho tiền đạo hay nhất của mình là Hoàng Vũ Samson về cứu Quảng Nam? Người ta làm thế vì mục đích gì? Thật ra tôi với bầu Hiển vẫn bình thường ở ngoài đời. Còn cuộc chơi bóng đá chỉ để cho vui, mình thấy cái gì vô lý quá thì mình nói cho nó sòng phẳng ra”.

Thật lạ, sau những chỉ trích của bầu Đức nhắm vào việc bầu Hiển ôm nhiều đội bóng, ông chủ của CLB Hà Nội vẫn giữ một thái độ lặng lẽ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Bầu Đức lại dự đoán: “Dĩ nhiên, tôi biết chắc chắn HA Gia Lai sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng sắp tới nhưng tôi không ngại. Chức vô địch V-League tôi cũng có rồi. Bỏ tiền ra chơi lấy thành tích để làm gì nữa?

HA Gia Lai nằm dưới áp chót bảng, trong khi Hà Nội trên đỉnh bảng. Ảnh: NGỌC DUNG

Biết đâu HA Gia Lai xuống hạng Nhất còn giúp cho các nhà tổ chức vui hơn bởi họ không lo gì vắng khán giả. 4-5 năm qua rồi, HA Gia Lai đi đâu sân bóng cũng đông nghẹt. Niềm hạnh phúc ấy không dễ dàng có và không bao giờ mua được bằng tiền”.

Hỏi ông có ngán bị bắt lỗi và nhắc nhở không, bầu Đức cười khà khà: “Tôi nói đúng mà!”.

VietBao.vn