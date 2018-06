Từ nhiều tháng qua, không khí của ngày hội bóng đá đã tràn ngập trên khắp nước Nga, nhất là tại 11 thành phố của LB Nga, nơi có 12 sân vận động sẽ diễn ra 64 trận đấu của vòng chung kết World Cup. Để chuẩn bị cho kỳ giải này,nước Nga đã đầu tư nhiều tiền của và công sức, trí tuệ để chuẩn bị đầy đủ một hệ thống cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu cũng như xây dựng mới và cải tạo hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, khách sạn để phục vụ World Cup 2018. Riêng số tiền đầu tư trực tiếp đã lên tới con số kỷ lục trong lịch sử World Cup: 14 tỷ USD. Trước thềm khai mạc giải, Tổng thống LB Nga V.Pu-tin tự hào tuyên bố nước Nga đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá của hành tinh và chào mừng cổ động viên các nước đến với xứ sở bạch dương, đồng thời chân thành bộc lộ những cảm xúc: “Được tổ chức World Cup 2018 là một vinh hạnh lớn với đất nước chúng tôi… Chúng tôi đã mở ra cho thế giới cả đất nước và trái tim của chúng tôi”. Cách đây tám năm, cũng chính Tổng thống Pu-tin đã có mặt tại buổi thuyết trình về kế hoạch đăng cai World Cup 2018 của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tại Thụy Sĩ và bằng tài năng, uy tín của mình đã góp phần quan trọng giúp Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018.

32 đội tuyển quốc gia đã vượt qua vòng loại, trong đó có đội tuyển nước chủ nhà Nga, sẽ thi đấu theo tám bảng đấu tại vòng chung kết. Các đội tuyển anh hào, đại diện cho những thế lực bóng đá lớn của các châu lục sẽ đua tài trong một tháng để tìm ra chủ nhân của chiếc Cúp vô địch thế giới danh giá. Không đặt ra mục tiêu vào đến trận chung kết cho đội tuyển LB Nga mà chỉ hy vọng vào đến vòng 1/8, nhưng với mỗi người dân Nga, điều quan trọng hơn cả là quảng bá đến với thế giới hình ảnh của một nước Nga hiện đại, hình ảnh của một nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc, đa dạng trong sự thống nhất. Dự kiến sẽ có khoảng 600 nghìn cổ động viên và người hâm mộ bóng đá của các nước sẽ đến Nga trong mùa hè này để xem World Cup 2018.

Chi tiết nội dung lễ khai mạc World Cup 2018 đến nay vẫn được ban tổ chức của nước chủ nhà giữ kín, nhưng phần nào sự chuẩn bị đã cho thấy đây là một chương trình biểu diễn đầy ấn tượng. Buổi lễ sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay trước trận mở màn giữa đội tuyển Nga và đội tuyển A rập Xê-út tại sân vận động quốc gia Lu-dơ-ni-ki. Tham gia biểu diễn có 500 vũ công, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên thể hình, nhào lộn cùng các ca sĩ nổi tiếng của Nga và thế giới, giới thiệu những nét đặc trưng của bản sắc văn hóa Nga và các nước, trong đó có các giọng ca ô-pê-ra nổi tiếng thế giới: Pla-xi-đô Đô-min-gô, Lu-xi-a-nô Pa-va-rốt-ti, Hô-xê Các-rê-ra, Hoan Đi-ê-gô Phlô-rét. Bài hát chính thức của World Cup 2018 Live It Up sẽ do các ca sĩ Uyn Xmít, Ních-ki Giam và Ê-ra I-xtre-phi thể hiện trong lễ khai mạc. Buổi lễ sẽ khép lại với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng.

Những ngày hội bóng đá sôi động đã bắt đầu và không chỉ ở nước Nga mà trên toàn hành tinh. Bóng đá kết nối các dân tộc trong tình đoàn kết, hữu nghị và tinh thần thể thao cao thượng. Hàng tỷ người hâm mộ đang chờ đón trái bóng bắt đầu lăn trên sân Lu-dơ-ni-ki để được cùng nhau hân hoan trong những niềm cảm xúc và sự sẻ chia.

TIẾN CƯỜNG

VietBao.vn