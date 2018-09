Việc Barca bại trận là thông tin không thể vui hơn với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia hành quân đến sân của Sevilla với quyết tâm giành 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng. Luka Modric cũng đang có tâm lý hưng phấn sau khi đánh bại hai siêu sao Ronaldo, Salah để giành danh hiệu "The Best - cầu thủ nam hay nhất năm" do FIFA trao tặng.