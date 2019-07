Paul Pogba từng để lại nỗi đau cho Sir Alex Ferguson và CĐV MU khi rời Old Trafford gia nhập Juventus theo dạng tự do. Sau vài năm khoác áo Juventus, Pogba vươn tầm từ tài năng trẻ thành tiền vệ hàng đầu thế giới. Đó là lý do MU mua lại Pogba với giá trị cao nhất lịch sử Premier League. Hiện tiền vệ người Pháp được định giá ít nhất 180 triệu euro.