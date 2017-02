Tờ Mirror (Anh) thì giật tít: “Đội bóng của Việt Nam phản đối quả 11m không rõ ràng… bằng việc đứng im trong phần còn lại trận đấu và để đối phương ghi thêm 2 bàn”.

Tờ báo này tỏ ra ngạc nhiên với cách phản ứng của thủ môn Minh Nhựt (Long An): "Sau mất một khoảng thời gian để thuyết phục thủ môn quay về khung gỗ, trọng tài đã thổi còi và thấy sốc khi người gác đền kia quay lưng lại với cầu thủ đá penalty.

"Không thể tin nổi!" - Tờ Mirror cảm thán sau khi dẫn lại các sự cố của trận đấu.

Các trang báo quốc tế đồng loạt đưa tin phản ứng xấu xí của cầu thủ Long An với những lời cảm thán, mỉa mai và giễu cợt (ảnh chụp màn hình)

Tờ The Sun (Anh) cũng tỏ ra kinh ngạc với sự phản ứng của các cầu thủ Long An: “Thông thường, nếu một trọng tài mắc sai lầm, các cầu thủ sẽ phản đối và có thể dính thẻ vì lỗi phản ứng, nhưng sau đó trận đấu vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng với Long An thì không. Sau khi thể hiện sự phản đối của mình với trọng tài, họ không muốn thi đấu nữa. Quyết định thổi penalty khi tỉ số là 2-2 đã dẫn đến cuộc biểu tình trên sân ngay lập tức và cuối cùng, thủ môn đã trở về khung thành để quay lưng lại với trái bóng”.

Bài viết trên ESPN thì gọi đây là "một trong những phản ứng kỳ lạ nhất trên sân cỏ". Báo này mỉa mai phản ứng của đội Long An: "Không ngạc nhiên khi họ đang xếp cuối ở V-League".

Trong khi đó, trang Joe.co.uk xem hành động của đội Long An là một trò cười: "Đây là một điều gì đó kỳ lạ, một điều mà chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến".

Trang Whoateallthepies giật tít: "Quá hờn dỗi, đội bóng của Việt Nam ngừng chơi hoàn toàn để phản kháng quả penalty mơ hồ ở cuối trận".

Trang Eurosport bình luận đó là "phản ứng kỳ lạ" và chốt lại: "Thật nực cười", sau khi miêu tả lại diễn biến vụ việc.

