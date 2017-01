Sân Pleiku chiều 13-1 chào đón sự trở lại của Công Phượng sau một năm vắng bóng. Cựu đội trưởng U19 Việt Nam tái xuất V-League mang theo khát khao tìm lại chính mình sau một năm thi đấu không thành công tại Nhật Bản.

Bỏ lại sau lưng quãng thời gian sa sút phong độ trong cả màu áo CLB Mito Hollyhock lẫn ĐT Việt Nam trong năm 2016, cái tên Công Phượng vẫn rất "sáng" trong lòng người hâm mộ.

Hình ảnh chàng tiền đạo gốc Nghệ An thi đấu đầy thăng hoa, mang đến cảm xúc vui sướng cho người hâm mộ khắp sân cỏ V-League mùa 2015 vẫn in sâu trong tâm trí nhiều người. Và đó là lý do họ có mặt trên sân Pleiku chiều 13-1-2017, trong trận đấu đầu tiên của HAGL trên sân nhà tiếp Hải Phòng.

Công Phượng vẫn chưa trở lại là chính mình

Khởi đầu thất bại trước đội chủ nhà Đà Nẵng ngay ở vòng đấu đầu tiên, đánh dấu một ngày thi đấu mờ nhạt của Công Phượng và toàn đội. Áp lực tâm lý càng đè nặng lên tiền đạo 22 tuổi này khi trở về thi đấu trên sân nhà Pleiku quen thuộc, nơi có hàng nghìn người hâm mộ đã và đang kỳ vọng anh mang lại những trận bóng giàu cảm xúc như 2 mùa giải trước.

Có điều, sự kì vọng đó mau chóng chuyển thành thất vọng khi Công Phượng thi đấu hoàn toàn mờ nhạt, thiếu sự bùng nổ và sáng tạo trong những đường chuyền. Suốt 90 phút thi đấu, một cú sút không trúng đích và một lần tạo cơ hội cho đồng đội là tất cả những gì Công Phượng thể hiện trên sân.

Với nhiều người, điều đọng lại duy nhất của Công Phượng ở trận này có lẽ là tình huống phút bù giờ hiệp 1, pha đánh đầu phá bóng của trung vệ Quốc Trung, bóng vô tình đập trúng đầu Công Phượng đi chệch cột ra ngoài.

Một bàn thắng "hụt" theo kiểu hài hước suýt được lập, chứ không phải là những pha sút phạt đưa bóng theo quỹ đạo khó chịu, hay cách mà Phượng tả xung hữu đột giữa vòng vây hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm hiểm hóc để ghi những bàn thắng thuyết phục, khiến người xem phải xuýt xoa thán phục, như từng làm trong quá khứ.

Đây cũng là trận đấu đáng quên với HAGL khi họ sớm có bàn mở tỷ số nhờ công Đông Triều phút 14, nhưng việc phung phí cơ hội và những sai lầm khiến đội chủ nhà phải trả giá bằng 2 bàn thua (Văn Thắng phút 23, Ngọc Tân phút 78).

HAGL thua ngược trên sân nhà, còn Công Phượng nối dài chuỗi thất vọng, dù được ưu ái trao cơ hội thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Sau trận thua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL vẫn dành lời động viên cho học trò.

"Tôi nghĩ, sau hai trận đấu vừa qua Công Phượng đã thi đấu tốt hơn nhiều. Cậu ấy chỉ cần một bàn thắng để khích lệ tinh thần. Công Phượng sẽ trở lại là chính mình. Hãy đợi chúng tôi trong 2 trận đấu tới, rất có thể tiền đạo Công Phượng sẽ "nổ súng", HLV Quốc Tuấn vừa an ủi, vừa lên dây cót tinh thần cho trò cưng.

V-League 2017 vẫn còn dài, nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của người hâm mộ dành cho niềm kỳ vọng mang tên Công Phượng là có giới hạn.

Vậy, bao giờ Phượng mới lại "nở hoa"?

VietBao.vn