Đội xe đạp TP Hồ Chí Minh tổ chức ăn uống tại khách sạn để bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ảnh: Anh Hùng

Trong các đoàn tham dự đại hội, có lẽ TP Hồ Chí Minh là một trong những đoàn thực hiện kỹ và khá chuyên nghiệp khâu hậu cần, y tế, trong đó có việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các địa điểm ăn uống. Từ trước đến nay, đoàn TP Hồ Chí Minh luôn chu đáo và chuyên nghiệp trong khâu hậu cần.

Ngay cả một kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc dành cho học sinh cách đây hơn 2 năm ở TP Vinh (Nghệ An) và Thanh Hóa cũng được TP Hồ Chí Minh chuẩn bị khá kỹ, trong đó chỗ ăn, ở đã được đặt trước từ vài tháng. Các đội tuyển của TP Hồ Chí Minh đều được ăn ở tại những cơ sở lưu trú có uy tín. Việc ăn uống cũng khép kín, diễn ra ngay trong khách sạn để bảo đảm tối đa an toàn thực phẩm, tránh những chuyện đáng tiếc

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII này, chính các thành viên từng tham dự nhiều kỳ cuộc lớn của đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh cũng phải bất ngờ về khâu hậu cần, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm của đoàn nhà.

Huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt của đội xe đạp vốn từng lăn lộn với thể thao TP Hồ Chí Minh từ khi còn làm vận động viên cho biết: “Các đội đều được thu xếp lưu trú ở khách sạn 4 sao, ăn uống ngay tại khách sạn. Về chế độ ăn cũng không có gì phải phàn nàn. Đặc biệt, ở mỗi cụm lưu trú của đoàn TP Hồ Chí Minh đều có một thành viên trong đoàn chịu trách nhiệm kiểm tra nơi ăn, chốn ở, điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm của bếp ăn. Thành viên này chạy đi chạy lại giữa các nơi lưu trú của đội. Điều này khiến Ban huấn luyện bớt việc hơn và hoàn toàn tập trung vào chuyên môn”.

Không phải đoàn nào cũng làm được như đoàn TP Hồ Chí Minh, lo từ chi tiết nhỏ như kiểm tra bếp ăn, điều kiện kinh doanh của cơ sở lưu trú... Hầu hết các đoàn do đội ngũ huấn luyện viên, lãnh đội cũng như Ban Tổ chức Đại hội lo việc kiểm tra, giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nơi lưu trú và cơ sở ăn uống của đội.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh vô cùng quan trọng trong những ngày diễn ra đại hội. Sở Y tế đã giao cho Chi cục An toàn, vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

Các đơn vị cung cấp thực phẩm cho đại hội phải thực hiện ký cam kết bảo đảm, an toàn, vệ sinh thực phẩm; đồng thời, bố trí 2 xe xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện giám sát dịch tễ và phun hóa chất bảo đảm vệ sinh môi trường cho các địa điểm thi đấu.

Sở Y tế cũng tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở có phục vụ ăn uống cho các vận động viên, nhằm bảo đảm tối đa điều kiện ăn, ở, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các huấn luyện viên, vận động viên tham dự đại hội, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc về an toàn thực phẩm. Minh An

