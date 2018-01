Giải vô địch U23 châu Á 2018 đã khép lại với nhà vô địch mới U23 Uzbekistan. Chiến thắng 2-1 sít sao vào phút chót của U23 Uzbekistan đã chứng minh sức mạnh và tinh thần chiến đấu đến cùng của U23 Việt Nam.

Hình ảnh của Công Phượng trong trận chung kết trên ESPN. Ảnh chụp màn hình

“Hãy quên thất bại vừa rồi đi, giải thưởng thực sự dành cho U23 Việt Nam là khiến nền bóng đá Đông Nam Á ngẩng cao đầu”

Tác giả John Duerden đã đặt tên bài viết của mình như vậy trên Fox Sports sau khi trận chung kết giải U23 châu Á kết thúc. U23 Việt Nam đã để vụt mất cơ hội vô địch khi bị thủng lưới vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

John Duerden viết: “Câu chuyện cổ tích đã không đến với đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi tin rằng U23 Việt Nam có được giải thưởng thực sự tại mùa giải năm nay”.

Hành trình của U23 Việt Nam từ đầu mùa giải đến trận chung kết gắn liền với tình yêu của hàng triệu con tim người Việt, cùng với và sự ủng hộ từ phần còn lại của Đông Nam Á.

“Những chàng trai cờ đỏ sao vàng đã chiến đấu cho đến phút cuối. Dù họ không chạm được vào chiếc cúp vinh quang, nhưng sẽ không ai trách cứ họ cả”, John Duerden viết.

Các trang thể thao quốc tế như ESPN FC, Siam Sports của Thái Lan, hay Four Four Two (FFT) đều lên bài về trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại Thường Châu, Trung Quốc. Bên cạnh lời chúc mừng tới nhà vô địch U23 Uzbekistan, các báo vẫn cho rằng đội tuyển của Việt Nam không hề “thua trận”.

U23 Việt Nam đã có màn trình diễn kỳ diệu, với tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh vì chính các cầu thủ và vì hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà. Sẽ rất tuyệt vời khi U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch, nhưng điều đó giờ đây không còn là vấn đề.

Trong bóng đá có thắng và cũng có thua, nhưng giờ đây người ta có thể tin rằng bóng đá Việt Nam có thể bắt kịp với những ông lớn trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc. Người ta sẽ thấy rằng khoảng cách không phải là quá lớn như vẫn tưởng.

Thầy Park Hang-seo cổ vũ tinh thần các học trò sau trận đấu. Ảnh: AFC

Trên trang chủ của AFC cũng ngay lập tức có bài khẳng định rằng HLV Park Hang-seo sẽ mang tới một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam.

Bài viết có đoạn “Tạm gác nỗi buồn sang một bên, ta sẽ thấy dự báo lạc quan cho nền bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế”.

Đây mới chính là chiếc “cúp” mà U23 Việt Nam mang về từ Thường Châu, Trung Quốc.

Các chàng trai đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Họ đã tỏa sáng với sự tự tin để tất cả các nước Đông Nam Á đều phải tự hào.

Một chiến thắng lớn lao hơn tất cả. Một miền tự hào đã khiến đất nước hình chữ S đã được phủ kín cờ đỏ sao vàng và khiến tất cả người dân Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Niềm tự hào này còn vượt ra ngoài biên giới Việt Nam để khiến nền bóng đá Đông Nam Á ngẩng cao đầu./.

Hoàng Lê/VOV.VN

VietBao.vn