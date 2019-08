Sự kiện:

Võ sư Việt Nam đấu cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores

Video Flores giao lưu với võ sỹ Pencak Silat được báo Trung Quốc đăng tải

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Khả năng của Flores được truyền thông Trung Quốc đánh giá là gấp 10 lần Ngụy Lôi

Có thể thấy truyền thông Trung Quốc đánh giá rất cao khả năng của Flores, có lẽ họ cũng rất muốn võ sư này sẽ có dịp quyết đấu với Từ Hiểu Đông và đây cũng là mong muốn của người hâm mộ nước này. Bằng chứng là chỉ ít ngày sau khi clip xuất hiện trên website Ixigua.com, đã có gần 4 triệu lượt xem tài năng của Pierre Flores, có một số người nhận định võ sư Canada hoàn toàn đủ sức đánh bại Từ Hiểu Đông.

VietBao.vn