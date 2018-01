Atsushi Tomiyama, cây bút chủ lực của Nikkei Asian Review, thốt lên ngay đầu bài viết: "Hành trình U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải đấu trẻ châu Á đã làm khơi gợi một cách mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc. Đây mới là lần đầu tiên, một đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền góp mặt tại trận chung kết giải đấu châu lục ở lứa tuổi của mình, tạo được dòng cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có với những cảnh diễu hành ăn mừng của người hâm mộ khắp mọi nơi trên đất nước. Dòng cảm xúc càng tuôn trào dữ dội hơn bất kể đội tuyển U23 Việt Nam thua với tỉ số sát nút ở trận đấu cuối cùng của giải đêm 27-1 trước đối thủ Uzbekistan.

Hàng trăm xe gắn máy, hàng nghìn người đổ ra đường phía trước Nhà hát lớn Hà Nội sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Qatar ở bán kết. Cùng với những lá quốc kỳ được phất đỏ rực trong đêm, tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng hò reo quyện vào nhau, vang dậy cả một góc đường. Đám đông cứ tăng dần lên, nhận thêm hàng nghìn CĐV khác nhập vào dòng người trên đường hướng về bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đám đông say sưa hò reo với niềm vui của mình cho đến tận 2-3 giờ sáng hôm sau. Quán xá đông nghịt, nhiều thực khách không hề quen biết vẫn có thể cụng ly, mời nhau từng cốc bia to trong tiếng hò reo tở mở. Ngoài đường, đám đông người xe vẫn mải miết ăn mừng còn lực lượng cảnh sát không nỡ can thiệp, giảm nhiệt niềm vui dù không ít người vi phạm các quy định an toàn giao thông trên đường.

"Tôi sẵn sàng chia sẻ niềm vui với bất kỳ ai ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23", một fan 25 tuổi là công nhân vừa tan ca háo hức gia nhập nhóm đông trên đường chia sẻ. "Nhiều người không đảm bảo các quy định an toàn giao thông như chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm nhưng dường như chẳng có tai nạn nào xảy ra. Ai nấy đều nhường nhịn lẫn nhau".

Trận chung kết hôm 27-1 diễn ra trên mặt sân phủ đầy tuyết trắng ở TP Thường Châu, U23 Uzbekistan mở tỉ số nhưng đối thủ của họ nhanh chóng có bàn gỡ hòa từ một quả đá phạt. Rất đông fan Việt Nam như tan nát cõi lòng khi Uzbekistan ghi bàn ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc. Tại điểm chiếu trực tiếp trận chung kết trên màn hình khổng lồ phía trước Nhà hát lớn Hà Nội, không gian như lặng ngắt, lòng người chùng hẳn xuống và nhiều fan ôm đầu vì đau đớn với bàn thua quyết định này.

Trận đấu kết thúc, giải đấu khép lại nhưng màn diễu hành khổng lồ vẫn được tiếp tục trên các tuyến đường ở thủ đô Hà Nội. Vẫn cờ giong, trống mở, kèn xe, tiếng reo hò cổ vũ, dòng người lại đi cổ vũ cho đến tận nửa đêm. Trong mắt họ, ngôi á quân cũng là chiến tích kỳ diệu với những chàng trai U23 Việt Nam.

Kể từ sau Diễn đàn kinh tế thế giới 2007, các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu tìm cơ hội làm ăn ở thị trường Việt Nam. Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc hiện chiếm 20% tỉ trọng xuất khẩu tại quốc gia Đông Nam Á này. GDP tính theo đầu người năm 2017 của Việt Nam đạt mốc 2.385 USD, xuất hiện 3 tỉ phú trong khi giai cấp trung lưu phát triển khá mạnh, chất lượng đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều cảnh đời còn rất kham khổ nhưng không vì thế mà tình yêu đối với thể thao, đặc biệt là bóng đá, vơi đi với người dân Việt Nam. Nhiều công ty nước ngoài đã cho công nhân nghỉ việc sớm để theo dõi các trận bán kết, chung kết của U23 Việt Nam. Nói bóng đá đã mang lại sự đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam hẳn không sai.

Bóng đá là môn thể thao được ưa chuộng nhất ở quốc gia này. Những cảnh ăn mừng tương tự từng được thấy hồi đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFC Suzuki Cup năm 2008 và tất nhiên, ở cấp độ thấp hơn khá nhiều. U23 Việt Nam lần này không được đánh giá cao nhưng lại xếp nhì ở vòng bảng, đứng trên cả "ông khổng lồ" Úc và Syria trước khi loại hai đối thủ mạnh Iraq và Qatar ở tứ kết và bán kết, đều trên chấm đá luân lưu.

Niềm phấn khích của fan Việt Nam hoàn toàn dễ hiểu và trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều trong ngày đón tiếp tuyển U23 trở về nước.

