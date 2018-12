Tối 11-12, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Malaysia và ĐT Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 người.

Phía ban tổ chức thông báo dành hơn 3.000 vé và khu khán đài riêng cho CĐV Việt Nam. Thế nhưng khi trận đấu bắt đầu, phía ngoài khán đài vẫn còn rất nhiều CĐV Việt Nam dù có vé vẫn phải đứng ngoài. Trong số này có cả trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

Tờ New Straits Times phản ánh tình trạng hơn 500 CĐV Việt Nam có vé phải ở ngoài sân

"Người hâm mộ Việt Nam đến sân với tinh thần phấn chấn nhưng có hơn 500 người mắc kẹt bên ngoài cổng vì an ninh sân đã khóa chặt cửa", tờ New Straits Times của Malaysia mô tả sự việc.

Một CĐV Việt Nam tên Thu bức xúc nói trên New Straits Times: "Tôi không thể đứng suốt 90 phút xem trận đấu, tại sao ban tổ chức không có biện pháp gì để giải quyết cho CĐV Việt Nam, dù chúng tôi có vé!? Bầu không khí ở bên trong sân Bukit Jalil đang rất nóng. Nhưng ở ngoài, vẫn còn nhiều CĐV khác không thể vào xem vì đã kín hết chỗ".

Theo tìm hiểu của New Straits Times từ một phụ trách an ninh sân Bukit Jalil, ban đầu ban tổ chức sắp xếp riêng một khu vực trên tầng hai của sân dành cho CĐV Việt Nam, nhưng sau đó không hiểu lý do gì họ thay đổi để phục vụ CĐV Malaysia. Phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia cũng không có bất cứ thông báo hay can thiệp gì với ban tổ chức sân để giải quyết chỗ ngồi cho những CĐV có vé đến từ Việt Nam.

CĐV Việt Nam có vé nhưng phải xem trận đấu qua hàng rào sân Bukit Jalil

"Trong một sân vận động hơn 80.000 chỗ ngồi, việc phân bổ vị trí cho CĐV đội khách cần phải được xem xét cẩn thận vì họ đã mất thời gian, tiền bạc và công sức từ xa đến để cổ vũ đội nhà. Chưa kể, sự quá tải của sân có thể dẫn đến chấn thương và thậm chí mất mạng do những sự cố đáng tiếc", New Straits Times đưa ra quan điểm về vụ việc đáng tiếc này.

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt trực tiếp tại sân Bukit Jalil, do bị an ninh khóa cửa nên nhiều CĐV Việt Nam có vé đã buộc phải xem qua hàng rào, một số khác chọn cách trèo rào vào khu khán đài, tuy nhiên cũng chỉ có thể đứng chen chúc cùng những người khác bởi số ghế ngồi vượt quá lượng người có mặt ở thời điểm đó.

