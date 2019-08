Sự kiện:

Theo bảng xếp hạng Liên đoàn quần vợt thế giới (ATP) hôm nay 5/8, có một loạt những sự thay đổi đáng chú ý, nhưng bất ngờ nhất là việc Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam có thêm 26 điểm nhưng lại tụt tới 73 bậc. Tại sao lại có nghịch lý trên? Như cập nhật mới nhất ATP đã quyết định cộng điểm từ các hệ thống các giải ITF mà trước đó các tay vợt đã giành được, thay vì chỉ tính điểm các giải từ Challenge trở lên.

Lý Hoàng Nam tụt tới 73 bậc

Trước đó vào ngày 7/1/2019 ATP đã thay đổi hệ thống tính điểm khi không tính điểm số mà các tay vợt giành được từ hệ thống giải ITF, do đó bảng xếp hạng ATP chỉ còn lại 679 người ở thời điểm đó. Ở bảng xếp hạng ATP mới nhất, các tay vợt đã được trả lại điểm ITF đó là lý do mà một số tay vợt được cộng điểm nhưng vẫn tụt hạng mạnh do đối thủ khác nhận được nhiều điểm hơn.

Lý Hoàng Nam là 1 trong số những "nạn nhân" rơi vào hoàn cảnh trên. Dù được cộng thêm 26 điểm (từ 36 lên 62) nhưng tay vợt 22 tuổi vẫn tụt tới 73 bậc, ra khỏi top 400 và đứng hạng 473 thế giới. Cách tính mới cũng giúp Trịnh Linh Giang trở lại bảng xếp hạng ATP, với 1 điểm tay vợt người Hà Nội đứng hạng 1792.

Ở top 10 đơn nam thế giới, Rafael Nadal gánh trọng trách lớn trong tuần này khi phải bảo vệ chức vô địch (1000 điểm) tại Rogers Cup 2019. Do Roger Federer không phải bảo vệ điểm số tại Rogers Cup nên "Bò tót" cần phải bảo vệ chức vô địch hay ít nhất là đi tới chung kết, không vị trí thứ 2 thế giới sẽ thuộc về tay vợt Thụy Sỹ.

"Gã điên" Nick Kyrgios (Australia) sau khi giành chức vô địch Citi Open đã thăng tiến mạnh, tăng 25 bậc trở lại top 30 thế giới. Trong tuần qua, cựu số 1 thế giới Andy Murray đã mất 90 điểm nên tụt 106 bậc xuống 326 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)

TT Tay vợt Tuổi +- Xh so với tuần trước Điểm 1 Novak Djokovic (Serbia) 32 0 12,415 2 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) 33 0 7,945 3 Roger Federer (Thụy Sỹ) 37 0 7,460 4 Dominic Thiem (Áo) 25 0 4,755 5 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 20 1 4,045 6 Kei Nishikori (Nhật Bản) 29 1 4,040 7 Alexander Zverev (Đức) 22 -2 4,005 8 Karen Khachanov (Nga) 23 0 2,890 9 Daniil Medvedev (Nga) 23 1 2,745 10 Kevin Anderson (Nam Phi) 33 1 2,500 11 Fabio Fognini (Italia) 32 -2 2,420 12 Juan Martin del Potro (Argentina) 30 0 2,230 13 Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) 31 0 2,215 14 Borna Coric (Croatia) 22 0 2,195 15 John Isner (Mỹ) 34 0 2,085 16 Marin Cilic (Croatia) 30 1 2,030 17 Nikoloz Basilashvili (Georgia) 27 -1 1,975 18 David Goffin (Bỉ) 28 0 1,815 19 Milos Raonic (Canada) 28 1 1,810 20 Gael Monfils (Pháp) 32 -1 1,770 21 Felix Auger-Aliassime (Canada) 18 1 1,740 22 Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) 34 -1 1,715 23 Diego Schwartzman (Argentina) 26 4 1,690 24 Guido Pella (Argentina) 29 0 1,640 25 Taylor Fritz (Mỹ) 21 3 1,580 26 Matteo Berrettini (Italia) 23 -3 1,545 27 Nick Kyrgios (Australia) 24 25 1,475 28 Dusan Lajovic (Serbia) 29 -2 1,456 29 Benoit Paire (Pháp) 30 1 1,438 30 Lucas Pouille (Pháp) 25 -1 1,340 . 326 Andy Murray (Vương Quốc Anh) 32 -106 120 . 473 Lý Hoàng Nam (Việt Nam) 22 -73 62 . 1792 Trịnh Linh Giang (Việt Nam) 22 - 1 .

