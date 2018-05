Theo ghi nhận trước trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia 2018 diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (TP Hà Nội) chiều tối 15-5, cuộc đọ sức giữa 2 câu lạc bộ (CLB) Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mặc dù 19 giờ trận đấu mới diễn ra nhưng ngay từ 17 giờ, không khí bên ngoài sân đã rất "nóng", nhiều người hâm mộ đã đổ về từ sớm.

Đông đảo cổ động viên tới SVĐ Hàng Đẫy từ sớm - Video ghi nhận lúc 18 giờ ngày 15-5

Tình trạng cò vé, phe vé diễn ra tấp nập. Giá vé "chợ đen" tăng hơn mức giá bình thường. Trung bình giá vé từ 70 đến 80 ngàn đồng/vé, trong khi mức vé bình thường là 40-50 ngàn đồng/vé.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội, cho biết: "Do tính chất quan trọng của trận đấu nên lực lượng an ninh đã được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu".

Ở trận đấu lượt đi, CLB HAGL đã cầm hòa Hà Nội trên sân Pleiku với tỉ số 2-2. Trận đấu đó nóng lên cả diễn biến trong sân cỏ và đường pit với kết quả là CLB Hà Nội nhận án phạt nặng cho cả cầu thủ Thành Lương, Đại Đồng và HLV Chu Đình Nghiêm.

Ở trận lượt về, CLB Hà Nội sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm và 2 cầu thủ Thành Lương, Đại Đồng do phải nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau khi tiếng còi bắt đầu. CLB Hà Nội là đội chủ động chơi tấn công với nhiều pha hãm thành nguy hiểm về phía cầu môn HAGL. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2 đội chủ nhà Hà Nội vẫn giữ nhịp độ tấn công nhưng đến phút 47 cầu thủ Rimario bên phía HAGL tung đường chọc khe thông minh cho Văn Toàn thoát xuống loại bỏ toàn bộ hành thủ Hà Nội và dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Minh Long.

HAGL của Văn Toàn chơi tốt trong phần đầu của trận đấu

Chất lượng mặt cỏ tốt giúp hai đội phô diễn kỹ thuật

Tiền vệ Đức Huy của Hà Nội

Trong 30 phút đầu, HAGL bị ép sân dồn dập nhưng hàng thủ đứng vững

Văn Toàn sau bàn mở tỉ số

Đến phút 66 Công Phượng được tung vào sân thay cho cầu thủ Minh Vương bên phía HAGL. Trận đấu vẫn đang rất nóng khi hai bên đều có những pha đáp trả lẫn nhau liên tục. Phút 81, bi kịch ập đến với đội khách khi cầu thủ vừa được thay vào sân Nguyễn Thành Chung đánh đầu hiểm hóc sau pha phạt góc, ghi bàn gỡ hòa cho CLB Hà Nội.

Trận đấu được cộng thêm 5 phút bù giờ nhưng những nỗ lực cuối của HAGL không giúp họ có được bàn thắng quyết định, đành dừng bước khi bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách (tổng tỉ số 2 lượt là 3-3).

Cùng vào bán kết với Hà Nội còn có SLNA (thắng SHB Đà Nẵng 5-1 sau 2 lượt), B.Bình Dương (thắng Sanna Khánh Hòa BVN tổng tỉ số 4-1) và FLC Thanh Hóa (thắng Bình Phước tổng tỉ số 3-1).

Như vậy ở bán kết, Hà Nội gặp B.Bình Dương còn FLC Thanh Hóa đầu SLNA. Trận lượt đi diễn ra ngày 1-9, lượt về sau đó 4 ngày.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy chiều tối 15-5:

Đông đảo cổ động viên tới SVĐ Hàng Đẫy từ sớm

Hình ảnh ghi nhận bên trong SVĐ Hàng Đẫy:

Bài và video: Huy Thanh - Ảnh: Hải Anh - Huy Thanh

