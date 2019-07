Georgina Rodriguez vừa cùng Ronaldo dự sự kiện vinh danh "huyền thoại" do tờ Marca tổ chức. Người đẹp Argentina gây chú ý khi mặc bộ đầm màu be bó sát, tôn đường cong nóng bỏng, nhưng cũng để lộ bụng to bất thường.

Georigna Rodriguez lộ bụng to bất thường khi đứng cạnh Ronaldo hôm 29-7

Nhiều fan đặt nghi vấn Georgina đang mang bầu đứa con thứ hai với siêu sao của Juventus. Trong khi đó, nhiều tờ báo ở Bồ Đào Nha cũng cho rằng Georgina Rodriguez đang có thai.

Tuy nhiên, hai nhân vật chính đều giữ im lặng trước tin đồn này. Hiện tại, Ronaldo và Georgina Rodriguez đã có một đứa con chung là bé gái 2 tuổi Alana Martina. Bên cạnh đó, CR7 còn có ba đứa con riêng là Cristiano Jr và cặp song sinh Eva, Mateo, đều được sinh ra bởi quá trình mang thai hộ, mà mẹ của chúng là ai cho đến nay vẫn là một bí ẩn.

Ronaldo từng thổ lộ anh muốn có nhiều con hơn so với 4 đứa trẻ hiện tại. "Trẻ em là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bây giờ tôi đang có 4 đứa con nhưng sẽ không dừng lại ở con số này. Có thể sắp tới sẽ có bất ngờ, bạn không thể biết được. Hãy chờ xem tương lai thế nào nhé", siêu sao Bồ Đào Nha từng úp mở.

Marca trao danh hiệu "huyền thoại" cho Ronaldo bởi anh đã giành được 5 chức vô địch Champions Leagues, 4 chức vô địch FIFA Club World Cup, 3 Siêu cúp châu Âu, 3 lần đăng quang Premier Leagues, 2 lần vô địch La Liga, 1 lần lên ngôi ở Serie A, 1 lần vô địch EURO và mới đây là đăng quang UEFA Nations League cùng ĐT Bồ Đào Nha.

VietBao.vn