Bohemian Rhapsody do nhạc sĩ Freddie Mercury sáng tác và được thu âm lần đầu bởi ban nhạc Queen trong album “A Night at the Opera” năm 1975 . Bài hát có một cấu trúc nhạc khá đặc biệt với 3 đoạn nhạc khác nhau, có cả phần nhạc acappella, một ít nhạc pop và cả heavy metal.

Nghe “Bohemian Rhapsody - phiên bản bóng đá”

Bài hát được phát hành ở cả dạng đĩa đơn và thu được thành công rất lớn về doanh thu, đánh dấu một bước phát triển trong sự nghiệp âm nhạc của Queen đồng thời giúp họ trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới. Bài hát thường xuyên xuất hiện trong các buổi công diễn của Queen và vẫn đang được mọi người thưởng thức trên toàn thế giới. Theo bình chọn của trang web www.only-music.com, Bohemian Rhapsody được ghi nhận là ca khúc có giai điệu rock-guitar hay nhất của mọi thời đại.

Nhiều cái tên được nhắc lại trong ca khúc

Lấy cảm xúc và ý tưởng từ Bohemian Rhapsody, nhóm nhạc TheExplodingHeads của kênh Youtube đã đặt lại lời, theo đó, đưa hơn 200 cái tên cầu thủ bóng đá, trọng tài và đội bóng trên khắp thế giới vào ca khúc. Người hâm mộ có thể tìm thấy ở đây nhiều cái tên đã trôi vào quá khứ rất xa bên cạnh nhiều nhân vật của nền bóng đá đương đại, từ Johan Cruyff , Will Grigg, Gary Neville, Emmanuel Frimpong, Dietmar Hamann đến Duda, Juan Mata, Rio Ferdinand, Adnan Januzaj, từ Mark Clattenburg (trọng tài), Sepp Blatter (nhà quản lý) cho đến các CLB Inter Milan, Skonto Riga, Luton Town…

Gascoigne, Rio Ferdinand, Edu...

Mang ý nghĩa một món quà tặng dành cho cộng đồng mạng mùa Giáng sinh, nhạc phẩm viết lại lời của Jamie Firth và phần nhạc đệm piano của Gareth Withers trong 5 phút 52 giây đã thực sự trở thành một hiện tượng suốt những ngày qua, nhất là ở kỳ nghỉ đông khi hầu hết các giải vô địch quốc gia châu Âu đều tranh thủ nghỉ ngơi trong khoảng 1 tháng để tránh rét, trừ sân cỏ Ngoại hạng Anh.

