Cuộc chiến của 2 đội trong top 4 Ngoại hạng Anh 2018/19 được cho là rất hấp dẫn. Chung kết Champions League mùa này thu hút bởi trận đấu "toàn Anh".

Trận nội chiến của bóng đá Anh ở chung kết Champions League khi Tottenham gặp Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Lịch sử mang tính quyết định

Cả Liverpool lẫn Tottenham cùng tập trung tối đa với mục tiêu đem về phòng truyền thống danh hiệu vô địch châu Âu. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng tương quan sức mạnh giữa Liverpool và Tottenham khá cân bằng, xét trên nhiều góc độ. Điều này khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn.

"Đây là trận đấu của 2 đội có sức mạnh cân bằng. Họ có tuổi đời, sự dày dặn về mặt lực lượng, tư tưởng trong lối chơi và khát khao chiến thắng. Bên cạnh đó, có sự tương đương về mặt tích lũy kinh nghiệm cũng như thành tích trong vài mùa bóng gần đây", BLV Quang Tùng mở đầu.

Về nhân sự, không có nhiều khác biệt trong chiến lược sử dụng con người, và cả hai đang có sự ổn định lớn. "Tottenham ổn định hơn đôi chút khi họ ít mua cầu thủ hơn đối phương, tập trung sử dụng những cầu thủ do mình đào tạo ra. Dẫu vậy, bản chất vẫn là tính ổn định, và cả hai đều làm tốt điều này", BLV kỳ cựu nhận xét.

Về thành tích, việc hai đội hơn kém nhau 2 bậc trên bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc không nói lên nhiều điều. Còn ở đấu trường châu lục, Tottenham cũng không phải "tay mơ" mùa này. Điều đó hứa hẹn trận đấu sắp tới rất thú vị.

BLV Quang Tùng cho rằng 2 đội bóng tham dự trận chung kết sắp tới còn nhiều sự tương đồng khác: "HLV của họ đều trẻ trung, mang những màu sắc tươi mới. Cả hai đang cùng hướng đến trận đấu đỉnh cao với lối chơi tấn công, cống hiến. Tất nhiên, vấn đề con người trong bóng đá rất khó để đem ra so sánh và phân tích tường tận".

"Điểm cộng của Liverpool nằm ở yếu tố lịch sử. Tottenham cũng từng vô địch giải châu Âu nhưng đã quá xa rồi. Còn Liverpool mới chỉ trong vòng 15 năm, và dư âm của nó là rất rõ ràng, so với thành công từ hơn 40 năm trước của Tottenham", BLV này chia sẻ tiếp.

Theo BLV Quang Tùng, Liverpool sinh ra để cho những trận đấu cúp. Quá khứ nhiều lần chứng kiến họ lên ngôi nhờ có tố chất của nhà vô địch. "Cuộc lội ngược dòng trước Barcelona với nhiều người là phi thường, nhưng với Liverpool là điều bình thường. Điều đó tạo nên sự khác biệt", ông nói.

"Kinh nghiệm từ những trận đấu trước đây là vốn quý của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Chúng tưởng như nhỏ, nhưng có thể mang tính quyết định trong bối cảnh 2 đội không có nhiều sự chênh lệch về đẳng cấp", BLV kỳ cựu nhận định.

Hai ngôi sao ghi dấu ấn lớn trong thành công của CLB chủ quản. Ảnh: Getty.

Son Heung-min hay Mohamed Salah đều xứng đáng

Mỗi đội đang sở hữu ngôi sao hàng đầu trong đội hình. Đóng góp của họ vào thành công tới lúc này là không thể phủ nhận. Với BLV Quang Tùng, cả hai cùng xứng đáng được tôn vinh dù đội bóng nào giành chiến thắng.

"Luôn có những cơ hội để tỏa sáng dành cho mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhiều cơ hội như Messi hay Ronaldo trong suốt sự nghiệp. Đặc biệt, với những cầu thủ châu Á như Son, cơ hội là hiếm hoi, có thể chỉ duy nhất trong đời", BLV này nhận định.

"Ai cũng có sự chuẩn bị và khát khao nhất định, nhưng may mắn chỉ mỉm cười với một người. Trận đấu sắp tới là cơ hội đặc biệt để họ thể hiện mình, nhưng may mắn chỉ đến với một người và khó để phán đoán xem ai sẽ được xướng tên", Quang Tùng nói tiếp.

BLV kỳ cựu cho rằng Son Heung-min hay Salah không nhất thiết phải ghi dấu ấn cá nhân quá nhiều để thể hiện mình. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể hy sinh bản thân để đội bóng đăng quang. "Thành công của đội bóng là quan trọng nhất, và mỗi cầu thủ trong đó đều được hưởng lợi", ông nói.

"Dưới góc độ cá nhân, cả hai cầu thủ đều nhận những kỳ vọng nhất định. Thế nhưng, sự tỏa sáng của cá nhân không quan trọng bằng thành tích của tập thể. Nếu hy sinh vì mục tiêu của CLB, họ xứng đáng được ghi nhận", Quang Tùng nói thêm.

"Son Heung-min hay Salah đều đóng góp cho đội bóng của mình trong suốt cả mùa giải. Thành tích lúc này có dấu ấn của họ. Vì thế, không thể bởi một trận đấu không tỏa sáng mà chúng ta phủ nhận. Họ xứng đáng được tôn vinh", BLV kỳ cựu này nói thêm.

Bóng đá Anh là số một

Đấu trường châu Âu mùa này chứng kiến sự lên ngôi của Ngoại hạng Anh với 4 đội tham dự 2 trận chung kết Europa League và Champions League. Ở giai đoạn giữa thập niên 90, các đội bóng Anh thường xuyên góp mặt trong các trận chung kết và đứng đầu lục địa già ở cấp CLB, trước khi Barcelona cùng Real thống trị thời gian qua.

Liệu sự thăng hoa của các đại diện đến từ nước Anh có mở ra giai đoạn đỉnh cao mới? Dưới góc nhìn của người am hiểu, BLV Quang Tùng cho rằng dù thế nào, bóng đá Anh vẫn giữ được vị thế số một của mình.

"Barcelona và Real Madrid khác hoàn toàn so với phần còn lại. Họ được sinh ra để làm những điều vĩ đại. Tất nhiên, so sánh luôn khập khiễng. Các đội bóng Ngoại hạng Anh phải chịu sự cạnh tranh đến khốc liệt hơn nhiều so với Barca, Real ở Tây Ban Nha hay Juventus ở Italy", ông nói.

Kỷ nguyên Champions League ghi nhận thành công của Liverpool với chức vô địch năm 2005 và lọt vào chung kết năm 2007. Theo quan điểm của BLV này, nếu thầy trò Juergen Klopp muốn vươn tầm hơn nữa, họ không nên so sánh với các đội bóng châu Âu khác.

Cuộc đối đầu thú vị giữa hai đại diện nước Anh tại đấu trường châu Âu. Ảnh: Fox Sports.

"Họ phải trải qua mùa giải vất vả, từ việc cạnh tranh vào top 4, thậm chí là top 6 để giành quyền tham dự đấu trường châu lục. Nếu muốn xây dựng đế chế, họ hãy vươn lên đỉnh cao hơn bằng cách vượt qua chính mình", BLV này nhận định.

"Tôi hy vọng kể từ đây bóng đá Anh sẽ trở thành bá chủ châu Âu. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại xoay chuyển rất nhanh. Các ông chủ vừa giỏi kinh doanh lại vừa giỏi làm bóng đá. Điều đó dẫn tới sự cạnh tranh, các đội bóng hay nền bóng đá xây dựng được đế chế trong vài năm hoặc hơn là điều không dễ dàng", BLV Quang Tùng nói thêm.

Từ đó, BLV kỳ cựu cho rằng đại diện bóng đá Anh muốn đứng đầu châu Âu là câu chuyện dài và tốn kém. "Sau mùa này, Chelsea hay Arsenal, Liverpool hoặc Tottenham có tiếp tục đứng trên đỉnh của châu Âu được hay không còn là dấu hỏi lớn", ông cho hay.

Sức hút riêng của bóng đá Anh

"Dù sao, cách làm căn cơ, đúng đắn cùng sức mạnh của đồng tiền như những gì bóng đá Anh đang làm luôn đưa ra kết quả đúng. Còn việc duy trì đỉnh cao lại là câu chuyện dài", BLV Quang Tùng nói thêm.

Ông chỉ ra sau mùa này, hàng loạt ngôi sao tại Ngoại hạng Anh sẽ tìm bến đỗ mới ở những giải đấu khác. Điều này càng khiến việc duy trì thành tích như mùa này trở nên khó khăn: "Điều gì sẽ giúp họ duy trì đỉnh cao đó? Rất khó để trả lời. Đó là điều bình thường với những vận động của quy luật thị trường".

"Dẫu sao, bóng đá Anh nói chung và các CLB Anh nói riêng vẫn có sức sống riêng. Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu số một, bởi các đội bóng tạo ra cuộc chơi không chỉ trong nội bộ giải đấu, mà còn tạo ra ảnh hưởng tới cả châu Âu", vị BLV từng có thời gian giữ chức Giám đốc điều hành CLB Hòa Phát chia sẻ.

Bóng đá Anh tạo ra sự hấp dẫn bởi sức hút từ quyền lợi về kinh tế. Không chỉ dừng lại ở cuộc đua tới ngôi vô địch, sự cạnh tranh cho các vị trí trên bảng xếp hạng hay thậm chí là play-off cũng trở thành tâm điểm.

"Song song với việc nhận lợi ích lớn, các đội bóng luôn sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh. Tất nhiên, bóng đá hiện đại có chứa yếu tố thương mại, nhưng xét cho cùng đều ảnh hưởng tích cực. Nếu điều đó được lan tỏa, rõ ràng là tốt hơn nhiều việc các đội bóng không có động lực thi đấu", ông nói.

Đỗ Hải

VietBao.vn