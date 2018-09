Sau trận thua trước Olympic UAE, HLV Park Hang-seo là người ra xe đội tuyển đầu tiên. Ông buồn bã, nuối tiếc khi không thể giúp bóng đá Việt Nam có HCĐ đầu tiên tại ASIAD.

Trận tranh HCĐ ASIAD 18, Olympic Việt Nam áp đảo UAE trong 90 phút, song thầy trò ông Park chỉ giành kết quả hòa 1-1 vì phung phí cơ hội. Ở loạt luân lưu may rủi, Olympic Việt Nam thất bại vì hai cú sút hỏng của Nguyễn Quang Hải và Trần Minh Vương.

Sau khi Olympic Việt Nam vuột mất tấm HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 18, Quang Hải bị số ít cổ động viên chỉ trích vì sút hỏng quả đá luân lưu. Trong suốt 90 phút trước UAE, tiền vệ của CLB Hà Nội không đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. Tuy nhiên, trao đổi với Zing.vn, BLV Quang Huy lên tiếng bảo vệ Quang Hải.

“Olympic Việt Nam thua một trận, nhưng thắng cả giải đấu. Vì thế, đừng nên chỉ trích cầu thủ mà hãy động viên họ vì đã chơi hết sức mình. Trước UAE, đúng là Quang Hải thi đấu không tốt như chính anh ở các trận đấu đã qua. Nhưng khi gánh vác lượng công việc quá lớn ở ASIAD 18, dường như Quang Hải đã kiệt sức”, Quang Huy nói.

Quang Hải đã nỗ lực hết sức ở ASIAD lần này. Ảnh: Việt Hùng.

“Quang Hải về cơ bản là mẫu cầu thủ hào hoa, có thể tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu khi tham gia tấn công. Nhưng ASIAD lần này, đến 4 trận Quang Hải phải lùi về đá tiền vệ trung tâm. Khi Xuân Trường, Đức Huy không có phong độ tốt, Quang Hải phải gánh thêm nhiệm vụ tổ chức lối chơi”, BLV Quang Huy giải thích.

“Thể lực của Quang Hải rất tuyệt vời, nhưng khi đá chính 7 trận liên tiếp với mật độ rất dày ở ASIAD 18, cậu ấy không thể mãi sung mãn 100%. Trước UAE, tôi thấy Quang Hải có dấu hiệu xuống sức và không phát huy hết phẩm chất như mọi khi, song cậu ấy phải đá vì Olympic Việt Nam không còn người thay. Đừng chỉ trích vì Quang Hải đã hy sinh rất nhiều ở ASIAD 18”.

BLV Quang Huy tin rằng, "thần may mắn" đã quay lưng với Quang Hải: “Cú sút của Quang Hải khá tốt khi đánh lừa hoàn toàn thủ môn của UAE. Đáng tiếc khi bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Quang Hải sút hỏng 11 m vì lý do đơn giản là kém may mắn, chứ không phải yếu tố chuyên môn”.

Thất bại trước UAE khiến Olympic Việt Nam đứng thứ tư tại ASIAD 2018, ngang bằng thành tích mà Olympic Thái Lan lập được 4 năm trước tại Incheon. Ngày mai, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ về thẳng Hà Nội bằng chuyên cơ và tham dự lễ vinh danh tại SVĐ Mỹ Đình.

VietBao.vn