Chiều ngày 29/6 tại Trung tâm PVF (Hưng Yên), VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2018 đã diễn ra lượt trận thứ hai của bảng A. SHB Đà Nẵng đã dội cơn mưa gôn vào lưới Becamex Bình Dương trong khi ĐKVĐ PVF phải vất vả mới có được 3 điểm trước Công an Nhân Dân.

SHB Đà Nẵng (trắng) đã thể hiện sức mạnh

Trận 1: SHB Đà Nẵng – Becamex Bình Dương: 5-0

Cùng thất bại trong ngày đầu ra quân, cả SHB.ĐN lẫn B.BD thừa hiểu, một trận thua nữa sẽ chấm dứt giấc mộng tiến xa ở VCK U17 Quốc gia

cúp Thái Sơn Nam 2018.

SHB.ĐN có truyền thống đào tạo trẻ tốt nên không bất ngờ khi đoàn quân ông Võ Phước chiếm lĩnh thế trận chủ động hơn. Trong suốt hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của B.BD. Tuy phải chịu sức ép lớn nhưng đoàn quân của ông Lương Trung Tuấn tỏ ra vững vàng khi chơi tập trung và kín kẽ nên hạn chế đáng kể các pha hãm thành của SHB.ĐN.

Nhưng trước một pha phối hợp chuẩn mực ở phút 42 của đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn, tuyến phòng thủ của B.BD cũng đã bị bẽ gãy để rồi Quang Huy đột nhập khu cấm địa rồi tung cú dứt điểm góc hẹp, khai thông thế bế tắc cho SHB.ĐN.

Cái thua quá sốc cho bóng đá trẻ B. Bình Dương những năm gần đây đang mạnh lên

Bàn dẫn dự báo một thế trận thoải mái hơn cho đội bóng từng 3 lần vô địch U17 Quốc gia trong hiệp 2. Khi hiệp nhì trôi qua mới được 1 phút, SHB.ĐN đã nhân đôi lợi thế sau pha dốc bóng rồi cứa vào góc cao khung thành B.BD của Văn Hữu.

Bị dẫn 2 bàn, B.BD có phần mất niềm tin nên đã dễ dàng để thua thêm đến 3 bàn trong thời gian sau đó từ các pha dứt điểm của Văn Hữu (52’), Thanh Tài (62’) và Quang Huy (85’) . Suốt trận, nhất là ở nửa cuối hiệp 2 khi SHB.ĐN tỏ ra lơi chân, B.BD có vài tình huống để ghi bàn danh dự nhưng các chân sút lại tận dụng không thành công, đành chấp nhận với trận thua trắng 5 bàn không gỡ.

Trận 2: PVF – Công an Nhân Dân: 1-0

Chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng ở ngày ra quân là thông điệp mạnh mẽ mà Công an Nhân Dân muốn gửi đến PVF. Thực tế dù được đánh giá cao hơn lại có lợi thế sân nhà nhưng PVF lại không áp đặt được thế trận như cái cách mà đoàn quân ông Nguyễn Việt Thắng từng thể hiện trước B.BD. Với lối đá tập trung, có tính kỷ luật khi giữ cự ly đội hình khá tốt, Công an Nhân Dân đã tạo thế trận khá cân bằng so với nhà ĐKVĐ. Thậm chí, đoàn quân của ông Phạm Quang Thành lại có cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn so với PVF. Điển hình như ở phút 25 khi Anh Thống thoát xuống trống trải nhưng lại dứt điểm không thành công.

PVF thể hiện sức mạnh trước CAND

Những điều chỉnh ở giờ nghỉ giúp cho PVF chơi tốt hơn ở trong hiệp 2. Tuy nhiên, các học trò của ông Nguyễn Việt Thắng cũng phải đợi đến một tình huống Hoàng Huy bị thủ môn Trung Phong phạm lỗi trong vòng cấm mới có bàn thắng dẫn điểm ở phút 70.

Từ chấm 11m, Nguyên Hoàng đã ghi bàn thứ tư cho riêng mình sau 2 trận. Bị dẫn bàn, Công an Nhân Dân nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng sự thiếu tinh tế và nôn nóng trong các pha hãm thành quyết định đã không giúp cho đội bóng trẻ ngành công an có được bàn thắng quân bình tỷ số.

Sau một thời gian ngắn loạng choạng, PVF trở lại đầy mạnh mẽ

Giành chiến thắng, PVF tiếp tục đứng ở đầu bảng. Tuy nhiên, đội ĐKVĐ vẫn chưa chắc chắn vào bán kết. Nếu thua với cách biệt 2 bàn trở lên trước SHB.ĐN ở lượt cuối trong khi Công an Nhân Dân thắng thì PVF sẽ bị loại. Nói tóm lại, cục diện ở bảng A vẫn phải đợi đến vòng cuối mới quyết định được khi ngay cả B.BD cũng còn cơ hội đi tiếp.

LTĐ NGÀY 30/6

15h30: HAGL – An Giang

15h30: Viettel – SLNA

XH Đội Trận T H BT Điểm 1 PVF 2 2 0 0 4 0 6 2 CAND 2 1 0 1 1 1 3 3 SHB.ĐN 2 1 0 1 5 1 3 4 B.BD 2 0 0 2 0 8 0

