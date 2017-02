Chơi sân nhà, Sài Gòn FC tiếp tục giăng ra một thế trận kín kẽ. Trong khi đó B.Bình Dương tung ra cùng lúc ba mũi công Anh Đức, Sunday và Dungary.

Từ khi khai mạc V- League đến nay, thực tế cho thấy Sài Gòn FC là một tập thể khó đánh bại bởi trong đó có nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc trước đây khoác áo Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Bộ đôi ngoại binh của Sài Gòn FC gồm Patrick và Marcello cũng rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Điều quan trọng là bộ đội Marcelo và Patrick đang rất... son và có duyên ghi bàn.

Anh Đức (11, B.Bình Dương) nằm sân sau một pha va chạm mạnh

Nếu như bộ đôi ngoại binh của B. Bình Dương với Sunday và Dungary tả xung hữu đột vẫn không sao hóa giải được hàng phòng ngự chơi chắc chắn của Sài Gòn FC thì ngược lại bộ đôi Marcelo và Patrick chơi hiệu quả.

Ngay phút 15, trong một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm., bóng được Marcelo tạt ngoài cánh vào, Patrick bật cao “lắc”, bóng bay căng vào góc cao khung thành, thủ môn Tấn Trường tung người nhoài theo nhưng không thể với tới kịp do tốc độ bóng đi quá nhanh.

Patrick (11, Sài Gòn FC) chơi rất năng nỗ và hiệu quả.

Chơi sân khách nhưng ý đồ B.Bình Dương thể hiện khá rõ là họ không muốn rời TP.HCM trắng tay nên hẫn miệt mài tấn công. Một trận đấu xét về mặt chuyên môn là một trận …coi được. ai đội sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nên cả hai thể hiện nhiều pha bóng, nhiều pha phối hợp đẹp.

Một trận đấu có chất lượng chuyên môn coi được

Hiệp 1 kết thúc khi chủ nhà tạm dẫn 1-0. Bước sang hiệp hai các học trò HLV Trần Bình Sự của B. Bình Dương tiếp tục gia tăng sức tấn công. Hai ngoại binh Sunday và Dungary hay giãn biên, trong khi đó Anh Đức thường thâm nhập sâu vùng cấm khi tấn công. Và điều gì đến đã đến, phút 63, Anh Đức đã có bàn thắng san bằng cách biệt cho B. Bình Dương.

Marcelo (10, Sài Gòn FC) mở điểm cho Sài Gòn FC

Thế trận vẫn tiếp tục cởi mở khi trận đấu trở lại vạch xuất phát. Điều quan trọng là hai đội không muốn ra về qua kết quả…chia điểm nên cả hai liên tục tổ chức các pha vây hãm nhau để tìm bàn thắng. Tuy nhiên kết quả hòa 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một trận cầu…coi được về mặt chuyên môn.

Các trận đấu còn lại

CLB TP.HCM làm khách và lại thua FLC Thanh Hóa 0-1. Thua trận này đội bóng của chủ tịch Lê Công Vinh cảm thấy…nóng vì họ đã bắt đầu “thâm nhập” nhóm chót bảng.

Trong khi đó SHB Đà Nẵng ra Hàng Đẫy làm khách trước người anh em Hà Nội FC và kết quả hai đội chia điểm qua trận hòa 1-1.

Trong khi đó Long An lại tiếp tục trắng tay trên sân nhà lần thứ hai liên tiếp. Ở vòng đấu thứ tư V- League trước tết Nguyên đán, Long An đã thất thủ trước SL Nghệ An. Chiều nay họ lại tiếp tục thua Hải Phòng 1-2.

