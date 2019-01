Sự kiện:

Australian Open 2019

Sau một kỳ nghỉ dài mừng Giáng sinh và chào đón năm mới, tất cả các tay vợt đều hướng tới Australian Open giải Grand Slam đầu tiên trong năm, tuy nhiên tới nơi đây họ luôn phải thi đấu dưới thời tiết oi bức. Nếu như được thi đấu dưới 30 độ C đã quả là sự may mắn nếu như tay vợt nào đó phải chơi vào ban ngày, bởi ở Melbourne, Australia có lúc sẽ lên tới 40 độ C.

Tay vợt nam thoải mái tới chiếc quạt hơi nước khổng lồ tại Australian Open để giải cơn nóng

Không ai khác, tay vợt số 1 thế giới hiện tại là Novak Djokovic từng phải thi đấu khi nhiệt độ tròn 40, "The Djoker" rất bức xúc vì điều này anh nhiều lần "tố cáo" ban tổ chức sắp xếp giờ thi đấu "xấu" cho mình. Tương tự như Djokovic, Gael Monfils cũng phải vắt sức chiến đấu dưới "cái lò than" tại giải Grand Slam này.

Khi đối diện với khó khăn, thay vì kêu ca các tay vợt cũng tự tìm cách làm mát cho bản thân. Với các tay vợt nam mọi việc luôn dễ dàng hơn, họ có thể cởi phăng chiếc áo chườm đá vào cơ thể trong giờ nghỉ giữa các game, đổ nước lên đầu, mặt...nhưng điều này với tay vợt nữ là không thể.

Nhưng "phái yếu" cũng có muôn vàn cách chống nóng khắc nhau tại giải Grand Slam đầu năm. Trước khi ra sân họ sẽ bôi một lớp kem dưỡng da để tránh "cháy nắng", bên cạnh họ luôn có những chiếc khăn được ướp lạnh và mỗi khi trang phục thi đấu ướt họ sẽ nhanh chóng vào phòng thay đồ... Tại Australian Open 2018, Sharapova trong một buổi tập đã thay đồ giữa sân nhưng ít tay vợt nào dám liều như "Búp bê Nga".

Nadal thay áo liên tục khi dự Australian Open

Nishikori nhăn mặt vì quá nóng

Nole mặt đỏ tía tai

Kvitova mướt mải mồ hôi

Bouchard luôn mang theo chiếc mũ che nắng

Người đẹp Tây Ban Nha - Garbine Muguruza "tái nhợt" đi vì sức nóng

Sharapova liều nhất Australian Open 2018

VietBao.vn