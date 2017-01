"Búp bê" bóng chuyền khiến vạn người mê mệt

Kết quả 1 số trận đấu vòng 2 đơn nam P Carreno-Busta (ESP) (30) hạ K Edmund (GBR)6-2, 6-4, 6-2 R Gasquet (FRA) (18) hạ C Berlocq (ARG)6-1, 6-1, 6-1 P Kohlschreiber (GER) (32) hạ D Young (USA)7-5, 6-3, 6-0 R Bautista-Agut (SPA) (13) hạ Y Nishioka (JPN)6-2, 6-3, 6-3 G Simon (FRA) (25) hạ R Dutra Da Silva (BRA)6-4, 6-1, 6-1 Kết quả 1 số trận đấu vòng 2 đơn nữ C Garcia (FRA) (21) hạ O Dodin (FRA)6-73, 6-4, 6-4 E Makarova (RUS) (30) hạ S Errani (ITA)6-2, 3-2 bỏ cuộc J Ostapenko (LAT) hạ Y Putintseva (RUS) (31)6-3, 6-1 K Pliskova (CZE) (5) hạ A Blinkova (RUS)6-0, 6-2 Konta (GBR) (9) hạ N Osaka (JPN)6-4, 6-2 C Wozniacki (DEN) (17) hạ D Vekic (CRO)6-1, 6-3 E Vesnina (RUS) (14) hạ M Minella (LUX)6-3, 6-3 D Cibulkova (SVK) (6) hạ S Hsieh (TPE)6-4, 7-68

[2] Novak Djokovic (Serbia) – Denis Istomin (Uzbekistan): Khoảng 10h, 19/1, vòng 2 đơn nam

Cuộc chiến giật lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP của Novak Djokovic có một mục tiêu khá rõ ràng ở Australian Open 2017 này: Djokovic phải vô địch (đồng thời lập kỷ lục 7 lần đăng quang), và Andy Murray phải bị loại trước bán kết.

Novak Djokovic

Murray bị loại trước bán kết thì chưa chắc, nhưng việc Djokovic vô địch là phải đạt được. Nole đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Fernando Verdasco ở vòng 1, trong một trận đấu mà khó khăn chỉ đến trong set 2 khi hai tay vợt lôi nhau vào loạt tie-break.

Denis Istomin thì phải mất 4 set đấu để đánh bại Ivan Dodig ở vòng 1, và ở Australian Open anh giỏi lắm cũng mới chỉ đến được vòng 3. Đây đã là lần dự Australian Open thứ 10 trong sự nghiệp của tay vợt người Uzbekistan, và Istomin không những đã thua cả 5 lần đối đầu Djokovic mà còn không thắng nổi dù chỉ 1 set.

Djokovic sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trước một đối thủ không những đã quen thuộc mà còn tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Người thắng của cặp đấu này sẽ gặp người thắng của cặp đấu Pablo Busta – Kyle Edmund ở vòng 3.

[9] Rafael Nadal (TBN) – Marco Baghdatis (Đảo Cyprus): Khoảng 16h30, 19/1, vòng 2 đơn nam

Rafael Nadal cho thấy mình đã trở lại với thể lực tốt nhất khi đánh bại Florian Mayer khá dễ dàng sau 3 set ở vòng 1. Nadal mới trở lại sau chấn thương nhưng có vẻ không hề bị điều đó làm suy giảm phong độ, mất 2 tiếng và 4 phút để hoàn tất trận đấu.

Rafael Nadal

Nadal được xếp hạt giống số 9 ở giải đấu này do rớt hạng trên bảng xếp hạng ATP trong thời gian vắng mặt ở một số giải đấu nửa cuối năm 2016. Do thứ hạng thấp hơn thường lệ nên Nadal sẽ phải sẵn sàng thể lực nếu phải gặp Gael Monfils ở vòng 4 và Milos Raonic ở tứ kết, do đó Nadal sẽ muốn có một chiến thắng nhanh gọn trước Baghdatis.

Baghdatis dày dạn kinh nghiệm và đã từng lọt vào top 10 thế giới nên sẽ không cho Nadal dễ dàng đánh bại, mặc dù Nadal có thành tích 8 thắng – 1 thua trước tay vợt đến từ Đảo Cyprus. Baghdatis vượt qua Mikhail Youzhny ở vòng 1 sau khi đối thủ người Nga bỏ cuộc ở set 2, vậy nên Baghdatis sẽ có chút lợi thế về thể lực.

Người chiến thắng của cặp đấu Nadal – Baghdatis sẽ đụng độ người thắng của cặp đấu Alexander Zverev (hạt giống số 24) và Frances Tiafoe ở vòng 3.

[2] Serena Williams (Mỹ) – Lucie Safarova (CH Czech): Khoảng 15h, 19/1, vòng 2 đơn nữ

Về lý thuyết, Safarova không phải đối thủ của Serena Williams . Serena đã đánh bại tay vợt người CH Czech cả 9 lần gặp nhau, bao gồm chung kết Roland Garros 2015. Tuy nhiên Safarova đã có một thắng lợi kịch tính ở vòng 1, cứu tới 9 match point để đánh bại Yanina Wickmayer trong 3 set.

Do đó mà cô em nhà Williams sẽ phải kiên nhẫn và có phần “tàn nhẫn” hơn. Cô đã có một chiến thắng không mấy khó khăn trước Belinda Bencic ở vòng 1, một thắng lợi dễ ngoài dự kiến vì Bencic gần đây còn nằm trong top 10.

Đây là lần đầu Serena Williams và Safarova đối đầu nhau kể từ chung kết Roland Garros 2015

