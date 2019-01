Sự kiện:

Australian Open 2019

Video chung kết Australian Open 2018 giữa Federer và Cilic:

Cuộc đua đơn nữ hứa hẹn nhiều bất ngờ

Các tay vợt vô địch năm 2018

Giải Vô địch Á quân Tỷ số 2018 Đơn nam Roger Federer Marin Čilić 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 2018 Đơn nữ Caroline Wozniacki Simona Halep 7–6(7–2), 3–6, 6–4 2018 Đôi nam Oliver Marach Mate Pavić Juan Sebastián Cabal Robert Farah 6–4, 6–4 2018 Đôi nữ Tímea Babos Kristina Mladenovic Ekaterina Makarova Elena Vesnina 6–4, 6–3 2018 Đôi nam nữ Gabriela Dabrowski Mate Pavić Tímea Babos Rohan Bopanna 2–6, 6–4, [11–9]

Những kỷ lục ấn tượng

Con số Kỳ nguyên Mở Tay vợt Số Năm Nam từ năm 1905 Đơn nam vô địch nhiều nhất Trước 1969: Roy Emerson 6 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 Sau 1968: Novak Djokovic Roger Federer 6 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 Vô địch liên tiếp nhiều nhất Trước 1969: Roy Emerson 5 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 Sau 1968: Novak Djokovic 3 2011, 2012, 2013 Nữ từ năm 1922 Đơn nữ vô địch nhiều nhất Tổng Margaret Court 11 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973 Trước 1969: Margaret Court 7 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 Sau 1968: Serena Williams 7 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 Vô địch liên tiếp nhiều nhất Trước 1969: Margaret Court 7 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 Sau 1968: Margaret Court Evonne Goolagong Cawley Steffi Graf Monica Seles Martina Hingis 3 1969, 1970, 1971 1974, 1975, 1976 1988, 1989, 1990 1991, 1992, 1993 1997, 1998, 1999 Khác Trẻ nhất vô địch Đơn nam Ken Rosewall 18 năm 2 tháng (1953) Đôi nam Lew Hoad 18 năm 2 tháng (1953) Đơn nữ Martina Hingis 16 năm 4 tháng (1997) Đôi nữ Mirjana Lučić 15 năm 10 tháng (1998) Giá nhất vô địch Đơn nam Ken Rosewall 37 năm 2 tháng (1972) Đôi nam Norman Brookes 46 năm 2 tháng (1924) Đơn nữ Thelma Coyne Long 35 năm 8 tháng (1954) Đôi nữ Thelma Coyne Long 37 năm 7 tháng (1956)

